Mlajše Slovenke vse manj nosijo push-up modrčke

Da ženske na modo spodnjega perila že nekaj let ne gledajo več tako kot nekoč, se kaže v upadanju priljubljenosti znamke in šova Victoria's Secret. Site so pretirano vitkih deklet in vedno enakih modelov spodnjega perila, kar se začenja poznati tudi v prodaji.

Znamke opažajo trend upadanja priljubljenosti prav posebnega modela, push-up modrčka, ki je dolga leta veljal za najbolj iskanega.

Prvi push-up modrček je bil wonderbra, ustvarjen že leta 1955, a je svetovno slavo doživel šele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Gre za model modrčka, ki povzdigne prsi in jih s tem navidezno poveča. Eva Herzigova je bila prva supermanekenka, ki ga je promovirala v ameriški kampanji, z nazivom "Eden in edini wonderbra".



Eva leta 1996 v push-up modrčku, ki je začel vse: wonderbra. Foto: Reuters

Ženske zdaj raje kot push-up nosijo bralette

A za mnoge ženske že nekaj časa ni eden in edini. Britanski The Guardian poroča, da naj bi njegova prodaja lani upadla za kar 50 odstotkov, medtem ko se je prodaja drugih modelov, kot je denimo bralette, dvignila za 120 odstotkov.

To opažajo tudi pri slovenski znamki Lisca: "Vse več je žensk, predvsem mlajših, ki ne želijo poudariti dekolteja s push-up modrčkom. Raje izberejo lahkotni bralette, ki prsi bolj pokrije ali modno okrasi z npr. retro čipko, nima pa namena, da bi prsi privzdignil," razlaga Maja Ratajc, kreativna direktorica.

Modrček bralette na igralki Charlize Theron ... Foto: Getty Images

... in na Anamarii Goltes, ambasadorki znamke Lisca. Foto: Lisca

Kakšen je modrček bralette?



Gre za mehek modrček brez posebne opore, zato je primernejši za manjše prsi, saj težje potrebujejo modrček z oporo. Njegov čar so čipke v V-izrezu, ki lahko nežno pogledajo izpod vrhnjih oblačil, in dajo malce bolj seksi videz. A obstajajo v različnih verzijah, tudi v minimalistično športni.



Klasičen čipkast modrček bralette. Foto: Getty Images

"Definicija pomena seksi se je vsekakor razvila," je spremembo za The Guardian komentirala Heather Gramston iz priznane britanske veleblagovnice Selfridge's. "Zdaj žensko veliko bolj definira to, kako se počuti, ko nekaj nosi, in ne to, kako je videti za moške. Zdaj imajo vajeti v rokah ženske."

Rihanna premika meje

In če ena največjih znamk perila Victoria's Secret, ki je priljubljena tudi med Slovenkami, noče iti v korak s časom, pa je zdaj pevka Rihanna tista, ki orje ledino. Septembra letos je pripravila modno revijo za lastno znamko spodnjega perila Savage x Fenty, o kateri se je govorilo še dolgo in se še nekaj časa tudi bo.

Rihanna je septembra v New Yorku dokazala, kako uspešna je lahko modna revija in kampanja, ki vključuje ženske vseh oblik, velikosti in ras. Foto: Getty Images

Resda je na brv povabila znani manekenki in sestri Bello in Gigi Hadid, ki sta tudi del šova Victoria Secret, a njene kreacije so predstavljale manekenke vseh velikosti, oblik in ras. Rihannino prvo revijo so tako označili kar za revolucionarno.

Preverite tudi: