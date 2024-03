Kylie Jenner predstavlja svojo prvo dišavo

Kylie Jenner, ena najbolj znanih svetovnih podjetnic in vplivnic, s ponosom predstavlja svoj prvi, težko pričakovani parfum Cosmic Kylie Jenner . Ta dišavna novost predstavlja razširitev lepotne linije Kylie na novo očarljivo ozemlje. Dišava je nastala v sodelovanju z Nicole Mancini in prinaša sladke, sveže ter tople note, ki privlačijo, očarajo in osupnejo.

Cosmic Kylie Jenner prinaša popolno kombinacijo zgornjih not zvezdastega jasmina in osvežujoče pomaranče, medtem ko glavna esenca parfuma izžareva z akordi bogatega zlatega jantarja ter cvetne rdeče potonike. Baza tople cedrovine in osupljivega vaniljevega mošusa poskrbi za sladek ovoj arom, ki vas bo potegnil v svoj svet, za seboj pa pustil osupljivo dišečo sled, zato je idealna izbira podnevi in ​​ponoči.

Cosmic Kylie Jenner, oblikovana kot umetniško delo iz druge dimenzije, prihaja v skulpturalni steklenički, ki se popolnoma prilega v vsako dlan in predstavlja nenehno spreminjajočo se naravo ljubezni ter poskuša poudariti pomen ljubezni do sebe. Na embalaži je natisnjen tudi Kyliejin rojstni datum, kar doda edinstveno osebno noto.

Foto: DOUGLAS PARFUMERIJE d.o.o.

"V vseh pogledih, od vonja do stekleničke, sem želela ustvariti nekaj povsem edinstvenega. Vonj, ki ga ljudje še nikoli niso povohali, a jih od prvega trenutka prežema z udobjem in zadovoljstvom. Na tem smo delali več kot dve leti. Želela sem svežo, a sladko dišavo z 'zunajzemeljskim' občutkom, ki vsebuje nekaj mojih najljubših not, vključno z zvezdastim jasminom in vaniljevim mošusom." je izjavila Kylie.

Dišava je na voljo stekleničkah v treh velikostih (30, 50 in 100 mililitrov), ki jih je mogoče ponovno napolniti, kar omogoča, da izberete velikost, ki najbolj ustreza vašim potrebam in stilu.

Cosmic Kylie Jenner dišavne note Zgornje note: zvezdasti jasmin (čuten, sladek, saden), rdeča pomaranča (sveža, citrusna) Srčne note: zlati jantar (bogat, topel), rdeča potonika (sladka, cvetlična) Bazne note: vaniljev mošus (sladek, prijeten, kremast), cedrovina (lesna, topla, sveža)



Ta neustavljivo privlačen parfum je od 11. marca 2024 na voljo ekskluzivno v parfumerijah Douglas in na douglas.si. Prepričani smo, da bo osvojil srca ljubiteljev parfumov po vsem svetu.

Naročnik oglasnega sporočila je DOUGLAS PARFUMERIJE d.o.o.