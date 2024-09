Nekoč priljubljen modni trend bo letošnjo jesen spet izstopal. Krilo čez hlače so prikazale številne blagovne znamke in s tem navdušile vse ljubitelje mode. To je trend, ki bo poskrbel, da boste s svojo drznostjo na ulicah vsekakor pritegnili obilo pozornosti in izstopali iz množice.

Kombiniranje krila in hlač je odvisno tudi od materiala, saj vsi ne sodijo skupaj, zato bodite previdni pri izbiri. Načinov za poustvarjanje takšnih stajlingov je ogromno, zato lahko vsak najde kombinacijo zase.

Kombinacija klasike z drznostjo

Za vse, ki želite, da en kos povsem izstopa, je to idealna izbira.

Oblecite na primer preprosta pulover in hlače ter čez hlače dodajte edinstveno in zanimivo krilo, kot je recimo krilo s čipko. To bo poskrbelo, da bo kos povsem izstopal in takoj na očeh vseh.

The Row Spring 2025 Foto: Profimedia

Žepi so letos ponovno v modi

Vsi smo navajeni, da so na hlačah ali jopicah žepi. Kaj pa na krilu? Eden izmed letošnjih modnih trendov so vsekakor žepi na neobičajnih mestih. Na krilu, ki ga nadanete čez hlače, je lahko žep na sprednjem delu ali na popolnoma neobičajnem mestu.

Courrèges Fall 2024 Foto: Guliverimage

Usnju se jeseni ne boste morali izogniti

Kosi, ki se bodo preostali konec leta brez dvoma izrazili, so usnjeni. Najbolj priljubljeni so tisti s sijajem, ki se odbija na vse strani. Material in barva krila ali hlač sta lahko tudi enaka. To bo namreč poskrbelo za pravi modni stajling, ki bi ga opazili še slavni modni oblikovalci.

Bottega Veneta Fall 2024 Foto: Guliverimage

Teniška moda malo drugače

Letos smo bili priča mnogim trendom, ki so se navezovali na tenis. Tudi v jesenskih dneh na ta šport ne bomo pozabili. Kombinirajte teniško krilo s pisarniškimi hlačami in pričarajte klasičen stajling s kančkom drznosti.

Sandy Liang Fall 2024 Foto: Guliverimage

