Jesen je čas, ko nas narava obdari z barvitimi odtenki, hkrati pa nas preseneti s hladnejšimi vetrovi in plohami. Tako je prava jakna obvezen del vsake jesenske garderobne omare, ki nas bo spremljala med tem burnim prehodom iz toplega poletja v hladno zimo. Letos so modni trendi raznoliki, kar pomeni, da bo vsak našel nekaj zase, ne glede na svoj stil. Od udobnih, športnih modelov do elegantnih in klasičnih kosov, ki jih lahko nosimo tako v mestu kot v naravi.

Prešite jakne

Prešite jakne so to jesen absolutni hit. Poleg tega, da so izjemno tople in lahke, so zaradi svojega volumna izredno udobne. Na voljo so v različnih dolžinah in barvah, od klasične črne do bolj drznih, kot so temno zelena, gorčično rumena in rdeča. Njihova velika prednost je, da jih lahko kombiniramo tako z bolj športnimi kot tudi elegantnejšimi kosi.

Usnjene jakne

Usnjena jakna je nepogrešljiv kos v jesenskem času in letos ni nič drugače. Še posebej so popularni modeli v motornem stilu z zadrgami, pasovi in kovinskimi detajli, a vseeno so na voljo tudi mehkejši in bolj minimalistični kroji. Usnjene jakne lahko nosimo z džinsom, krilom ali celo čez lahkotno obleko, kar jim daje izjemno vsestranskost.

Oversize blejzerji

Blejzerji, ki so nekoliko večji, so eden od najbolj priljubljenih trendov letošnje jeseni. Primerni so za bolj elegantne priložnosti, a jih lahko kombiniramo tudi z bolj "casual" oblačili, kot so kavbojke in superge. "Oversize" kroj doda oblačilu sproščenost. Poskrbite pa, da v hladnejših dneh oblečete spodaj še kakšen sloj.

Plašči iz umetnega krzna

Plašči iz umetnega krzna so vrhunec jesenske mode za vse tiste, ki želijo izstopati. Ti plašči so mehak in razkošen dodatek, ki vas bo zagotovo grel v hladnih jesenskih dneh. Najdemo jih v živahnih barvah, kot so roza, vijolična in rdeča, pa tudi v klasičnih odtenkih, na primer črni in rjavi. Lahko jih nosimo, ko se zvečer odpravimo ven, ali pa za vsakodnevne priložnosti.

