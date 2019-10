Kako to jesen (bolj drzno) nositi usnjene kose #foto #video

Z ulic modnih prestolnic prihajajo tudi ideje, kako letošnjo jesen in zimo nositi usnjene kose oziroma kose iz umetnega usnja. Dandanes je tudi imitacija tega materiala tako dobra, da bi bil že čas, da jim daste priložnost.

Tudi večje luksuzne znamke so se začele odpovedovati kosom iz živalskega usnja, med njimi tudi Chanel.

Pajaci, obleke, hlačna krila in srajce

Ko gre za kose iz umetnega usnja, večina najprej pomisli na jakno, pa čeprav so lahko tudi številna druga oblačila iz tega materiala videti odlično. Obleke, krila, srajce, pajaci, hlače, hlačna krila in celo čepice so kosi, ki jih lahko poskusite vpeljati v svojo garderobo, za še več drznosti pa klasično črnino zamenjajte za bež, rdeče in olivno zelene odtenke.

