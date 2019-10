Najboljše modne ideje za jesenske dni prihajajo iz Milana #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec septembra so se ulice Milana spremenile v pravo modno brv. Čas je bil namreč za jesenski teden mode, ko se modni navdih pravzaprav pokaže na ulici, pred revijami in po njih.

Nastopil je hladnejši čas v letu, ko je treba zamenjati garderobo, pobrskati med lanskimi kosi in poiskati nov modni navdih za prihajajočo sezono. Kje drugje najti boljšega kot na ulicah Milana, ene od modnih prestolnic, od koder prihajajo najboljši modni namigi?

Tamkajšnja jesen ne pozna zgolj sivih, rjavih in črnih barv, ampak nadaljuje paleto raznolikosti iz toplejših mesecev. Brezmejno barvno kombiniranje, usklajevanje poletnih in pomladnih kosov z zimskimi ter predvsem uživanje v modi in izražanju osebnega sloga.

Edino pravilo je, da ni pravil. To je jesenski navdih z milanskih ulic:

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Cover Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

Foto: Getty Images

