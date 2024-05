Kako priti do popolnih in obstojnih kodrov?

Ali se tudi vi srečujete s problemi ob kodranju las? Valovite lase lahko danes dosežemo na več načinov, pri tem lahko uporabite kodralnik, likalnik, fen krtačo, nogavice in druge pripomočke. Težje pa je zagotoviti, da bodo kodri tudi obstali. A to lahko dosežete s pravilno nego in uporabo pripomočkov. Če vas zanima, kako priti do obstojnih valovitih las, imamo nekaj nasvetov.

Poznavanje strukture las je ključno

Preden začnete oblikovati lase, se prepričajte, kakšna je struktura las. Upoštevati morate dolžino, saj zahtevajo daljši lasje drugačen postopek kot na primer lasje do ramen. Tekstura las je prav tako pomembna, saj tanjši lasje običajno zahtevajo več laka za lase. Ko boste poučeni o svojih laseh, bo ustvarjanje kodrov veliko lažje.

Pred začetkom ne pozabite na zaščito pred toploto

Uporabite kremo za lase, ki je namenjena zaščiti pred toploto. To bo vaše lase zaščitilo pred poškodbami, ki jih lahko povzroči toplotna obdelava. Tudi kodri bodo posledično lepši in bolj sijoči. Nanos tega produkta je obvezen pred kakršnokoli toplotno obdelavo, vključno s sušenjem in ravnanjem las. S tem lahko svoje lase zaščitite do 440 stopinj Celzija.

Kodranje las

Lak za lase ni vedno samo za konec

Verjetno večina razmišlja o laku za lase kot končnem koraku, vendar to ne drži pri kodranju. Lak uporabite že na začetku, pred kodranjem, da pripravite lase na valovanje. Ko naredite koder, nanj rahlo razpršite malo laka in nato razčešite. To bo pripomoglo k daljši obstojnosti.

Lase razčešite s krtačo za glajenje

Ključni del obstojnih kodrov je tudi razčesavanje, ki bo poskrbelo, da bo lak za lase enakomerno razporejen ter da bodo valovi ločeni, kar bo ustvarilo končen videz. Uporabite lahko krtačo WetBrush Smooth and Shine, ki je odlična za to. Pomembno je, da lase razčešete šele takrat, ko so ohlajeni.

Končni videz kodrov

Kodre poškropite z razpršilom za sijaj

Ob koncu svoje lase ponovno poškropite z lakom ter nato z razpršilom, ki bo poskrbel, da bodo vaši lasje sijoči in elegantnejši.

Olje za lase za končen videz

Za piko na i dodajte olje na konice, to bo poskrbelo, da bodo lasje videti bolj zdravi.

Nanos olja na konice las

Pri ustvarjanju kodrov se velikokrat pojavijo tudi napake, ki onemogočijo nastanek lepih kodrov. Včasih se jih niti ne zavedamo, zato vam razkrivamo nekaj najpogostejših napak, na katere morate biti pozorni.

Pramen, ki ga kodrate, vsebuje preveč las

Če valovi na pramenu ne nastanejo, kot bi si želeli, poskusite kodranje z manj las v pramenu.

Toplotni pripomoček presega temperaturo 190 stopinj Celzija

Včasih ljudje mislijo, da višja kot je temperatura, lepši in dlje obstojni bodo kodri. To prepričanje ne drži, hkrati pa je nevarno, saj lahko s tem hitro poškodujete svoje lase.

Pomembna je tudi nega las

Svojih las se preveč dotikate

Ob prevelikem dotikanju las bodo kodri hitreje padli, saj jih z vsakim dotikom obremenite, zato se jih dotikajte čim manj.

Napačna uporaba pripomočka za ustvarjanje kodrov

Večina ljudi, ki misli, da ne zna kodrati svojih las, se srečuje s problemom glede uporabe pripomočka. Načinov za uporabo teh izdelkov je veliko, treba je izbrati pravega glede na svoj tip las.

