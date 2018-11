Kako letošnjo zimsko sezono nositi bleščice? #foto

Prihaja čas svetlečih oprav in igrivih bleščic. Ni treba čakati na zadnje tedne v decembru, da jih začnete nositi, saj jih lahko v opravo subtilno vključite že zdaj in si tako malo popestrite vse bolj sive dni.

Bleščice so v vsem svojem sijaju na ulicah svetovnih modnih prestolnic prisotne že vse od septembra, čeprav se zanje "uradna" sezona začenja decembra. Prisotne so na čevljih, jaknah, oblekah, krilih, torbicah ...

Modne navdušenke bodo pravzaprav vedno našle pravi način in primerno priložnost zanje.

Če se bleščeče počutite že zdaj in nočete svojih novih svetlečih kosov obleči šele decembra, navdih poiščite pri blogerkah, influencerkah ter tistih, ki krojijo svetovno modno sceno in se v bleščicah že dva meseca samozavestno sprehajajo po Milanu, Parizu, Londonu in New Yorku.

Tako bleščice nosijo v svetovnih modnih prestolnicah:

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

