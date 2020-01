Kako je s klobukom zasenčil vse ostale na preprogi Grammyjev #video

Tokrat na preprogi glasbenih nagrad grammy, ki so jih podelili včeraj zvečer v Los Angelesu.

Billy Porter je nosil modro opravo, okrašeno s kristali, pri čemer so najbolj izstopali srebrni škornji ter resice na hlačnicah in na najbolj izstopajočem dodatku – klobuku. A to še ni bilo vse. Klobuk s podpisom oblikovalke Sarah Sokol je bil futuristično predelan, da so se resice kot zavesa dramatično odpirale in zapirale.

V trenutku postal priljubljeni meme Twitterja

Zaradi svoje oprave je Billy hitro postal viralen na Twitterju, kjer so uporabniki prav zaradi klobuka že ustvarili številne memeje (internetne šale, op. p.):

Me: I hate drama



Also me when there’s drama: pic.twitter.com/sCyKFgnzZK — Sam Stryker (@sbstryker) January 27, 2020

Me: I can’t go out, I’m trying to save money this week

Friend: wanna go to happy hour?

Me:

pic.twitter.com/1bPdx0Fzaw — dunc city (@whduncan) January 27, 2020

the cashier at the mcdonald’s drive thru when i pull up pic.twitter.com/RTLgLhwVRr — gabe bergado (@gabebergado) January 27, 2020

We just got to 2020 and Billy Porter is already living in 3020pic.twitter.com/uXn1FOkiSX — Clayton Cubitt (@claytoncubitt) January 27, 2020

Na sprehodu po preprogi spet zasenčil vse preostale

Igralec, pevec in priznani zabavljač je nase v pretiranih opravah začel opozarjati lani na podelitvi zlatih globusov, ko je sicer klasično moško obleko nadgradil z rožnatim ogrinjalom. Nato so sledili Oskarji, ko je smoking popestril z velikim krilom, Met Gala, kjer je "razpel" zlata krila, ter letošnji Globusi, ko je presenetil z vlečko.

Billy na lanski podelitvi zlatih globusov ... Foto: Reuters

... na lanskih Oskarjih ... Foto: Getty Images

... Met Gala ... Foto: Reuters

... ter na letošnjih Globusih. Foto: Reuters

Tako ženske kot moški so na preprogi dobili resno konkurenco, pa čeprav se tudi drugi zadnje čase precej trudijo z zanimivimi in vpadljivimi kreacijami.

Tako je bila videti rdeča preproga letošnjih Grammyjev:

