Globusi: drzne oprave, barvite toalete in moški z vlečko #video #foto

Rdeča preproga 77. podelitve zlatih globusov za najboljše filmske in televizijske izdelke preteklega leta je bila vse prej kot dolgočasna. Za barve in drznost so poskrbele številne zvezdnice, pa tudi marsikateri zvezdnik, saj so se moški na rdeči preprogi v zadnjih sezonah precej opogumili.

Utrinki s preproge:

Zvezdniki so iz cone udobja črnih in dolgočasnih smokingov stopili lani, prav na podelitvi globusov, ki jo je zaznamoval igralec in pevec Billy Porter z moško obleko, okrašeno z vezeninami, rdečimi čevlji in - rožnatim ogrinjalom. Letos pa je smoking popestril kar s pernato vlečko.

Črnino je tokrat doma pustil še igralec Sacha Baron Cohen, ki se je z modro obleko nepričakovano ujemal z rožnato obleko žene Isle Fisher. Izstopala sta tudi igralec Jason Momoa, ki je izbral žameten zelen suknjič, ter mož Eltona Johna David Furnish, ki je klasičen črn smoking popestril z vezeninami cvetlic.

Sacha Baron Cohen in Isla Fisher Foto: Getty Images

Jason Momoa in Lisa Bonet Foto: Getty Images

Elton John in David Furnish Foto: Getty Images

Dame v barvah

Tudi nežnejši spol je bil sinoči barvito razpoložen.

Predvsem Helen Mirren, Busy Philipps, Scarlett Johansson, Sofia Vergara in Nicole Kidman, ki so nosile rdečo, Jodie Comer in Charlize Theron v odtenkih zelene, Renée Zellweger in Salma Hayek v modri, Michelle Williams v oranžni ter Cate Blanchett in Zoey Deutch v rumeni.

Helen Mirren Foto: Getty Images

Nicole Kidman, Sofia Vergara in Scarlett Johansson Foto: Getty Images

Busy Philipps in Michelle Williams Foto: Getty Images

Jodie Comer in Charlize Theron Foto: Getty Images

Renée Zellweger in Salma Hayek Foto: Getty Images

Cate Blanchett in Zoey Deutch Foto: Getty Images

Isla Fisher in Priyanka Chopra sta nosili rožnato, Taylor Swift in Jennifer Lopez sta se odločili za pisani toaleti v odtenkih zlate, zelene in modre, Reese Witherspoon pa se je držala preverjene beline.

Foto: Getty Images

Jennifer Lopez Foto: Getty Images

Taylor Swift Foto: Getty Images

Reese Witherspoon Foto: Getty Images

Noč, ko so moški strmeli v ženske

Sicer pa so na sinočnji rdeči preprogi nastale tudi zanimive fotografije, na katerih moški strmijo v svoje boljše polovice, medtem ko one pozirajo fotografom.

Nicole Kidman in Keith Urban Foto: Getty Images

Rooney Mara in Joaquin Phoenix Foto: Getty Images

Priyanka Chopra in Nick Jonas Foto: Getty Images

Več o nagradah, zmagovalcih in poražencih pa si preberite v člankih Zlati globusi: to ni bila noč za očitne favorite ter "Večina vas je v šoli preživela manj časa kot Greta Thunberg".

Preverite tudi: