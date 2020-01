"Večina vas je v šoli preživela manj časa kot Greta Thunberg" #video

"Končajmo z velikim pokom, pozabavajmo se na vaš račun," je ob začetku podelitve izjavil Ricky Gervais, potem ko je povedal, da to podelitev tokrat vodi zadnjič. "Zato mi je zdaj vseeno. Šalim se, vedno mi je bilo vseeno," je pribil komik in nato začel iz rokava stresati zbadljivke na račun zvezdnikov in Hollywooda nasploh.

"Nikomur ni več mar za filme. Nihče ne hodi v kino, nihče ne gleda televizijskih programov. Vsi gledajo Netflix. Pravzaprav bi moral reči le: 'Bravo, Netflix, osvojili ste vse. Lahko noč.' Toda ne, zdaj bo to trajalo tri ure," je dejal Gervais, ki v tem primeru ni imel prav - Netflix je bil na tokratni podelitvi poraženec večera.

"Resno, večina filmov je groznih," je nadaljeval, "predelave, nadaljevanja. Igralci v Hollywoodu snemajo le fantazijsko-pustolovske nesmisle. Nosijo maske in ogrinjala in oprijete kostume. Njihovo delo ni več igranje, ampak obisk fitnesa dvakrat na dan in jemanje steroidov."

Hinavščina studiev in igralcev

Nato se je spravil še na studie, produkcijske hiše in same igralce, ki so prepričani, da s svojimi izdelki opozarjajo na pomembna družbena in politična vprašanja. "Apple je v televizijski posel prihrumel s serijo The Morning Show, vrhunsko zgodbo o tem, kako pomembno je dostojanstvo in to, da se boriš za prave stvari. Podjetje z izkoriščevalskimi tovarnami na Kitajskem," je opozoril Gervais in nagovoril igralce: "Pravite, da ste ozaveščeni o vsem, delate pa za ta podjetja. Apple, Amazon, Disney. Če bi Islamska država ustanovila svojo platformo, bi že klicali svojega agenta, kajne?"

"Če boste torej nocoj osvojili nagrado, tega ne izkoristite za politične govore," je Gervaise še zbodel igralce, "nimate pravice predavati ljudem. Ničesar ne veste o resničnem svetu. Večina vas je v šoli preživela manj časa kot Greta Thunberg. Če torej zmagate, pridite na oder, prevzemite svojo nagradico, zahvalite se svojemu agentu in bogu ter odj*bite. Okej? Že tako bo trajalo tri ure."

Gervais na rdeči preprogi s partnerico Jane Fallon Foto: Getty Images

Od podnebnih sprememb in iranske krize do pravic žensk

Večina dobitnikov nagrad ga, jasno, ni ubogala. Med prvimi je bil Russell Crowe, ki so ga nagradili za vlogo v seriji The Loudest Voice. Igralec nagrade ni prišel prevzet osebno, ker je, kot so pojasnili na podelitvi, v Avstraliji, kjer živi in se menda bori proti tamkajšnjim uničujočim požarom, predvajali pa so posnetek njegovega zahvalnega govora, v katerem je opozoril na to, da je treba ukrepati proti podnebnim spremembam.

O avstralskih požarih je spregovoril tudi Joaquin Phoenix in opozoril, da je od besed treba preiti k dejanjem: "Lepo je, da se je toliko ljudi oglasilo in v Avstralijo poslalo lepe želje, toda moramo storiti več kot to, kajne?" je dejal igralec in dodal, da izrazi podpore niso dovolj, temveč je treba "tudi kaj spremeniti".

Patricia Arquette, ki je zlati globus dobila za vlogo v seriji The Act, je medtem v svojem zahvalnem govoru kritizirala zaostritev odnosov med ZDA in Iranom ter ljudi pozvala, naj na letošnjih ameriških predsedniških volitvah glasujejo tako, da bodo njihovi otroci živeli v boljšem svetu. Michelle Williams (nagrajenka za serijo Fosse/Verdon) je govor posvetila pravici žensk do samostojnih in svobodnih odločitev o svojem telesu, Sacha Baron Cohen, ki nagrade sicer ni prejel, ampak jo je podelil, pa je ustanovitelja Facebooka Marka Zuckerberga označil za "naivnega zavedenega otroka, ki širi nacistično propagando in ima le namišljene prijatelje."

