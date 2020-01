Zlati globusi: to ni bila noč za očitne favorite

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

77. podelitev zlatih globusov za najboljše filmske in televizijske izdelke preteklega leta je poskrbela za nekaj nepričakovanih odločitev o zmagovalcih.

Zlati globusi, filmske in TV nagrade, ki jih podeljuje Združenje tujih dopisnikov Hollywooda, pogosto veljajo za nekakšno napoved dogajanja na oskarjih, ki sledijo dober mesec pozneje. Če gre soditi po letošnji, 77. podelitvi, imata največ možnosti za zlati kipec filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu režiserja Quentina Tarantina, ki je odnesel zlati globus za najboljšo komedijo ali muzikal, ter vojna drama 1917 režiserja Sama Mendesa, zmagovalka v kategoriji dramskih filmov.

Zmaga Mendesovega filma 1917 je bila nedvomno presenečenje večera, saj je premagala velike naslove, kot sta The Irishman in Joker. Slednji je sicer glavnemu igralcu Joaquinu Phoenixu prinesel nagrado za najboljšega igralca v dramskih filmih, dobil pa je tudi zlati globus za najboljšo izvirno filmsko glasbo.

Joaquin Phoenix je za upodobitev Jokerja dobil zlati globus za najboljšo glavno moško vlogo v drami. Foto: Getty Images

Zmagovalec večera je bil sicer že omenjeni Tarantinov Bilo je nekoč ... v Hollywoodu. Ob globusu za najboljši komični film ali dramo je Tarantino odnesel še globus za najboljši scenarij, Brad Pitt pa za najboljšo stransko moško vlogo.

Med TV-serijami so medtem izstopali trije naslovi, ki so odnesli po dve nagradi. BBC-jeva serija Fleabag (Bolhača), ki je slavila že na Emmyjih, je odnesla globus za najboljšo komično serijo ali muzikal, njena avtorica in protagonistka Phoebe Waller-Bridge pa globus za najboljšo glavno igralko v komični seriji.

Za najboljšo dramsko serijo so razglasili HBO-jevo Succession (Nasledstvo), Brian Cox pa je za upodobitev patriarha v tej seriji dobil globus za najboljšo glavno moško vlogo v dramski seriji.

Zasedba HBO-jeve serije Succession (Nasledstvo) Foto: Getty Images

HBO je slavil tudi v kategoriji omejenih serij in TV-filmov, za najboljši tovrstni izdelek so namreč razglasili serijo Černobil, globus pa je odnesel tudi igralec Stellan Skarsgård za najboljšo stransko vlogo v TV-seriji ali filmu.

Poraz Netflixa, ki je imel največ nominacij

Poraženec večera medtem ni bila (le) ena serija oziroma film, ampak kar celotna produkcijska mreža - Netflix. Ta je na podelitev odšel kot veliki favorit s kar 34 nominacijami, a je na koncu odnesel le peščico nagrad. Netflixove izdelke so popolnoma spregledali v najpomembnejših kategorijah, med vidnejšimi nagradami sta bila le globusa, ki sta jih odnesli igralki Laura Dern (najboljša stranska ženska vloga v filmu) za vlogo v Marriage Story in Olivia Colman (najboljša glavna ženska vloga na televiziji) za vlogo britanske kraljice v seriji The Crown (Krona).

