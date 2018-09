Kaj se bo nosilo to jesen: poletne obleke z gležnjarji in škornji #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot kaže, se lahko od odprtih sandal počasi poslovimo, a ne od valovitih poletnih oblek in kril. Te so lahko jeseni, v kombinaciji z gležnjarji ali škornji, videti zelo modno.

Gležnjarji in škornji bodo kmalu nujna obutev za prihajajoče dni, a dobra novica je, da so letošnjo jesen v kombinaciji s poletnimi oblekami in krili zelo v trendu.

Naj gre za kratke obleke, srednje dolge ali maksi, enobarvne ali barvite z različnimi vzorci, prav vse, ki ste jih nosili zadnje mesece, lahko prenesete v malce hladnejše tedne. Nekaj idej za pestre jesenske kombinacije smo poiskali med ulično modo v različnih evropskih mestih:

Za piko na i in popoln jesenski stil bo poskrbela klasična črna usnjena jakna, ki bo spet dobila priložnost za razkazovanje. In še: jesen je polna barv, zato jih kar pogumno vnesite tudi v svojo jesensko garderobo.

