Nepremičninam vrednost kdaj tudi pade, dobrim torbicam pa ne

Pisali smo že, da so torbice uglednih oblikovalcev morda boljša naložba kot nepremičnine, kar je pokazala raziskava spletne strani Baghunter.com. V njej so analizirali rast vrednosti klasične Chanelove torbice 2.55, pri čemer so ugotovili, da je bila, če ste jo kupili na primer leta 2010, že leta 2016 lahko vredna tudi 70 odstotkov več.

Leta 1955, ko jo je legendarna Coco Chanel poslala na trg, je stala 220 ameriških dolarjev (današnjih 1.950 dolarjev oziroma 1.830 evrov), leta 2016 pa je bilo zanjo treba odšteti 4.900 dolarjev (približno 4.600 evrov). Za bliskovito rast vrednosti je kriva tudi inflacija, a v zadnjih letih je cena torbice samo rasla, nikoli upadala.

Avstralski Vogue je letos objavil članek, s katerim potrjuje, da so dizajnerske torbice še vedno odlična naložba, ki se z leti samo obrestuje. Poleg Chanelove 2.55 so priporočili še nakup Hermésove torbice birkin, Guccijevega modela soho, neverfull znamke Louis Vuitton ter box bag znamke Céline.

Po njihovem mnenju so te torbice najboljša naložba in lahko pri preprodaji prinesejo lep zaslužek.

1 / 5 Gucci Soho, 890 evrov 2 / 5 Louis Vuitton Neverfull, 1.300 evrov 3 / 5 Céline Box Bag, 3.100 evrov 4 / 5 Chanel 2.55, 3.300 evrov 5 / 5 Hermés Birkin, cene se gibljejo od 10.000 do 260.000 evrov.

Osebna naložba, ki se prenaša iz roda v rod

Za mnenje o naložbi v torbice znanih oblikovalcev smo vprašali prvo damo torbic v Sloveniji Marjeto Grošelj in Barbaro Hrovat, lastnico vintidž butika, kjer lahko stranke najdejo klasične in cenjene kose priznanih modnih oblikovalcev. Sogovornici torbic ne bi enačili z nepremičninami, a se strinjata, da je torbica nekaj, kar si kupiš za dušo.

"Težko bi rekla, da je mogoče torbico primerjati z nepremičnino, res pa je, da je statusni simbol, ki lahko pove veliko o tebi. O tem, kdo si in s čim se ukvarjaš, tako kot nepremičnina ali osebni avto. Je pa torbica od vseh najugodnejša," je dejala Hrovatova.

Vrednost dobre torbice postopoma raste, nanjo ne vplivajo ekonomske razmere. Pri nepremičninah pa so lahko veliki padci in vzponi.

Grošljeva dodaja, da glavni namen nakupa modnih kosov ne bi smel biti naložba, ampak to, "da človek ob nošenju teh uživa. Če pa pri tem njihova vrednost ne upada oziroma celo narašča, je to še toliko bolje".

Hrovatova še razlaga, da je nakup dizajnerske torbice želja skoraj vsake ženske, predvsem zato, ker smo danes o njih bolj obveščeni. "Pa tudi vrednote so se spremenile. Včasih povprečni ženski ni padlo na kraj pameti, da bi denar zapravila za dizajnersko torbico, zato je ta veljala za znak prestiža. Danes pa jo lahko ima v lasti kdorkoli, saj je trg preplavljen s ponaredki, od slabih do zelo dobrih."

Sama priznava, da ji znamka ne pomeni toliko kot unikatna in z ljubeznijo izdelana torbica, kot so torbice Marjete Grošelj. "Te veljajo za status prestiža, za njo so ženske denar varčevale po več mesecev." In tudi zanjo je dobra naložba nakup zgoraj omenjene kultne Chanelove torbice. "Zame je to osebna naložba, ki se prenaša iz roda v rod."

Barbara Hrovat v butiku na Gosposvetski cesti ponuja dobro ohranjene vintage kose. Foto: Vid Ponikvar

"Dolgoročno bodo vrednost ohranjali le redki modni kosi"

Marjeta Grošelj ugotavlja, da so vlagatelji znotraj "evforije" trenutno rekordno nizkih obrestnih mer nove naložbene priložnosti našli tudi v kupovanju starodobnih vozil in dizajnerskih kosov, pri čemer verjame, da "bodo dolgoročno vrednost ohranjali le modni kosi, ki bodo obenem redki, visokokakovostni in imeli podpis uveljavljenih oblikovalcev".

Hrovatova se strinja in dodaja, da cene torbic, kot so Chanel, Hermés in Louis Vuitton, rastejo predvsem zato, ker je zanje, kljub vse večji količini ponaredkov, še vedno dovolj povpraševanja.

Marjeta Grošelj torbice ustvarja že 52 let. Foto: Ana Kovač

Kako izbrati pravo dizajnersko torbico?

Ko imamo priložnost kupiti dizajnersko torbico, Marjeta priporoča tri vodila: "Unikatnost, kakovost in dizajn." Barbara dodaja, da to naj ne bo zadnja muha z modnih brvi. "Torbica, oblikovana tako, da jo bomo lahko kombinirali s svojo garderobo in ne bo nikoli iz mode. Črna, rdeča ali bakrena barva se najlepše kombinirajo," svetuje.

Pri Marjeti stranke večinoma iščejo prav unikatne in ekstravagantne modele, medtem ko v Barbarini trgovini sprašujejo po znamkah Chanel in Louis Vuitton ter po vintidž torbicah iz kačjega ali kuščarjevega usnja.

"Črna, rdeča ali bakrena barva se najlepše kombinirajo," svetuje Barbara Hrovat. Foto: Getty Images

Ekskluzivni model Marjete Grošelj za več tisoč, rabljena torbica znamke Burberry za 800 evrov

Cene so pri sogovornicah različne. Marjeta torbice s svojim podpisom prodaja tudi za več tisoč evrov, kolikor stanejo predvsem modeli z modnih revij. "Cene so relativne: med slovenskimi izdelki moje torbice veljajo za dražje, medtem ko je podobna kakovost v tujini tudi nekajkrat dražja. Sem pa vesela, ko vidim, da tudi moje starejše kreacije dobro ohranjajo vrednost in so zelo zaželene v trgovinah z rabljenimi modnimi kosi."

Nekateri modeli s podpisom Marjete Grošelj, ki jih predstavi na modnih revijah, stanejo tudi po več tisoč evrov. Foto: Matej Leskovšek

Najdražja torbica, ki jo je prodala Barbara, je bila znamke Burberry, zanjo pa je stranka iz tujine odštela 800 evrov. "V naši trgovini so cene rabljenih dizajnerskih torbic zelo ugodne, saj jih prilagajamo trgu in povpraševanju," razlaga in dodaja, da se cene gibljejo od zgolj petih evrov.

"Torbice iz eksotičnih kož stanejo od 50 do 150 evrov, cene dizajnerskih torbic v odličnem stanju pa so 50 odstotkov nižje od cen nov. Druge pa dobite tudi za eno tretjino cene." Ob tem tudi ona pove, da so cene v vintidž trgovinah v tujini precej višje.

Rabljeno torbico lahko dobi ugodno in v dobrem stanju, a je vse odvisno od sreče in potrpljenja, pravi. Če pa vas mika nakup nove, svetuje varčevanje ali nakup na obroke, s kreditno kartico.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar