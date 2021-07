Bridget Malcolm se lahko pri svojih 29 letih pohvali z delom za številne priznane modne znamke, med njimi sta Ralph Lauren in Stella McCartney, pozirala je za revije Harper's Bazaar, Playboy in Elle, dvakrat pa je sodelovala tudi pri zdaj že propadlem šovu Victoria's Secret.

Njena kariera je bila na vrhuncu, ko je bila še mladoletna, in ravno takrat je v modni industriji doživela kar nekaj pretresljivih izkušenj, o katerih do zdaj ni mogla govoriti. Zdaj pa se je odločila spregovoriti, zato je na Instagramu delila video, v katerem je razkrila neverjetne plati modne industrije.

Bridgetina manekenska pot ni bila lahka. Foto: Guliverimage

Odvisna od alkohola, pomirjeval in uspavalnih tablet

"Do svojega 18. leta sem sama živela že v treh državah, potovala sem po vseh celinah, razen na Antarktiko. Odrasli moški so me ves čas ogovarjali, večkrat so me tudi spolno izkoriščali," je dejala, nato pa razkrila še eno šokantno izkušnjo: "Moj agent mi je svetoval, naj s pomočjo kokaina izgubim odvečno težo, rekli so mi tudi, naj seksam, da bom shujšala."

Nadaljevala je z razkritjem, da se ni mogla družiti, če pri tem ni bila pijana, kmalu pa je postala odvisna od pomirjeval in uspavalnih tablet. "Vse to, preden sem dopolnila 18 let," je dodala. Vse to je vodilo do duševnih težav, razvoja anksioznosti in depresije, medtem ko se je bojevala še z anoreksijo in ortoreksijo.

Dvakrat je bila del šova Victoria's Secret, pozneje pa nič več, ker naj bi se zredila. Foto: Guliverimage

Spregovorila zdaj, ko je končno ozdravljena

Vse skupaj je vodilo do živčnega zloma, ko je bila stara 26 let, nato pa zaradi paničnih napadov eno leto ni mogla zapustiti doma. Poiskala si je pomoč in se zdaj počuti veliko bolje, pravi. "Že več kot dve leti sem trezna, že štiri leta pa okrevam po težavah z motnjami hranjenja."

"Sem srečna, močna in se počutim tako dobro, kot se še nisem," je še dejala in pojasnila, da o tem prej ni mogla govoriti, ker je trpela za posttravmatsko stresno motnjo. "A zdaj sem OK. Sem ena od manekenk, ki so imele dolgo kariero, a moja služba ne bi smela vključevati zlorabe."