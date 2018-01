H&M zaradi protestov v Južni Afriki zaprl vse trgovine

Trgovine švedske znamke H&M so bile v včerajšnjih protestih v Južni Afriki tako uničene, da so se jih odločili zapreti.

Takšno razdejanje so za seboj pustili protestniki. Foto: Twitter

V Južni Afriki so bili v soboto množični protesti zaradi rasističnega oglaševanja. Znamka hitre mode H&M je na svoji angleški spletni strani v začetku tedna objavila fotografijo temnopoltega dečka, oblečenega v pulover s kapuco z napisom Najbolj kul opica v džungli (Coolest Monkey In The Jungle).

H&M močno kritizirajo zaradi "Najbolj kul opice v džungli"

Oglas znamke H&M s temnopoltim dečkom v puloverju z napisom Najbolj kul opica v džungli, pospremljen z opozorili, da gre za rasizem, je postal viralen. Foto: zajem zaslona

Na fotografijo se je usul val kritik, med njimi so bili tudi zvezdniki, a še najbolj so se čutili prizadete v Južni Afriki, kjer so organizirali množične proteste in razdejali večino tamkajšnjih trgovin te znamke.

Zaradi "najbolj kul opice" zvezdniki odpovedujejo sodelovanje s H&M

Na družbenih omrežjih so delili posnetke razdejanih trgovin, v katerih so protestniki metali obešalnike in oblačila, in za seboj pustili uničenje.

“Protesters” in South Africa destroyed an H&M store over that hoodie we talked about this week. pic.twitter.com/17XY36jpuN — Philip DeVeryStableGenius (@PhillyD) January 13, 2018

Začasno zapirajo vse trgovine

H&M se je že prej opravičil za rasističen oglas, po protestih v Južni Afriki pa so sporočili, da bodo tamkajšnje trgovine začasno zaprli. Švedska znamka ima tam 17 trgovin.

Sporočili so še, da nihče od njihovih zaposlenih ni bil poškodovan. "Še naprej spremljamo dogajanje in nameravamo trgovine odpreti takoj, ko bo to mogoče storiti varno."

Mami dečka se oglas ni zdel sporen

Čeprav so bili mnogi užaljeni in zgroženi zaradi oglasa, pa se ta ni zdel sporen dečkovi mami. Terry Mango, ki trdi, da je njegova mama, je prek družbenih omrežij sporočila, da ne razume jeze ljudi in da pretiravajo. Zraven je dopisala: "Prebolite," ter dodala, da sama ne razmišlja na takšen način.