Europark Maribor obeležuje 24 let delovanja

V teh dneh mineva 24 let od odprtja nakupovalne destinacije Europark, ki vse od otvoritve dalje zvesto sledi potrebam obiskovalcev in vseskozi skrbi za najaktualnejšo prodajno ponudbo. Največja nakupovalna destinacija severovzhodne Slovenije svet nakupovanja povezuje z družabnimi dogodki, sejmi, poučnimi razstavami in dobrodelnimi projekti. Na včerajšnji novinarski konferenci so spregovorili o dosežkih preteklega leta, poslovnih rezultatih in naložbah ter načrtih za prihodnost. Poleg tega so predstavili pester program rojstnodnevnega dogajanja, ki se začenja naslednji teden.

Rast prometa in povečanje števila obiskovalcev

Europark Maribor ni le nakupovalna destinacija, na kateri lahko obiskovalci najdejo najaktualnejše modne trende in svetovno priznane blagovne znamke, temveč tudi prostor za doživetja. "Lansko leto smo zabeležili več kot triodstotno rast prometa, medtem ko se je število obiskovalcev povečalo za en odstotek. Podatki za preteklo leto so nam v spodbudo, da nadaljujemo po tej poti in še naprej zagotavljamo vrhunsko izkušnjo za vse obiskovalce," je na včerajšnji novinarski konferenci povedala center managerka Simona Mandl, ki Europark vodi že 14 let.

Simona Mandl, center menedžerka Foto: Bojan Mihalič / Europark d.o.o.

V ospredju trajnostno poslovanje in energetska učinkovitost

Največja nakupovalna destinacija severovzhodne Slovenije poleg uspešnega poslovanja zasleduje še dva zelo pomembna cilja, in sicer večjo energetsko učinkovitost in trajnostno poslovanje. Lani so na streho nakupovalne destinacije postavili fotovoltaično elektrarno, s katero so izboljšali energetsko učinkovitost objekta. "Lahko rečem, da se je naložba izkazala za uspešno. Z elektrarno, ki obratuje od julija 2023, smo na primer do danes zmanjšali emisije CO2 za 562 tisoč kilogramov, kar je za približno 16.760 dreves." Da bi zmanjšali energetske izgube, so zamenjali stekla nad nakupovalno ulico in v kupolah ter poskrbeli za namestitev energetsko varčnejše LED-tehnologije za osvetlitev notranjosti in zunanjosti Europarka ter optimizirali čas osvetlitve. Do konca leta imajo v načrtu menjavo vseh prezračevalnih naprav v objektu, s čimer bodo poskrbeli za dobro počutje obiskovalcev in manjšo porabo energije.

V Europarku si prizadevajo, da bi v čim večji meri delovali v skladu s trajnostnimi načeli. Foto: Jošt Gantar / Europark d.o.o.

Nove in prenovljene trgovine

V Europarku si pri oblikovanju ponudbe s shop partnerji prizadevajo, da bi obiskovalcem ponudili čim širši nabor oblačil, izdelkov in storitev, ki sledijo evropskim in svetovnim trendom. Letos so obiskovalce razveselili z odprtjem trgovin Bottega Verde, Skechers in iStyle. V zadnjem letu so izvedli več prenov, ki so poslovalnicam dale svežo in moderno podobo. Med njimi so Loterija Slovenije, T2, Turistična agencija Sonček in parfumerija Douglas. Zadnja je ob prenovi svojo ponudbo razširila z blagovno znamko kozmetike MAC, ki je zdaj prvič na voljo ljubiteljem kozmetike v tem delu Slovenije. Prav tako so razširili in na novo lokacijo preselili New Yorker in trgovino z obutvijo Mass. Konec oktobra v Europark prihaja trgovina LELOSI z oblačili za prosti čas in šport. Svoja vrata pa bodo do decembra odprle še trgovina z obutvijo Kopitarna, blagovna znamka oblačil Jack & Jones, Trafika 3DVA in Optika Clarus.

Vpetost v lokalno okolje

Europark Maribor je že vrsto let tesno povezan z lokalno skupnostjo. "Ena od naših prioritet je, da prispevamo k razvoju in podpori lokalnih iniciativ ter organizacij. Sodelujemo z različnimi kulturnimi, športnimi in humanitarnimi društvi ter organiziramo dogodke, ki so namenjeni ohranjanju lokalne dediščine in povezovanju skupnosti." Kot je na novinarski konferenci dejala center managerka, bodo še naprej podpirali dogodke, ki bogatijo družabno in kulturno življenje v Mariboru, ter sodelovali pri pobudah, ki spodbujajo lokalno gospodarstvo in podjetništvo.

Moderatorka Anita Mlakar, center menedžerka Simona Mandl in vodja marketinga Vanja Bele Kovačič. Foto: Bojan Mihalič / Europark d.o.o.

Za Europarkov 24. rojstni dan pripravljajo pestro dogajanje, ki se bo začelo v ponedeljek, 2. semptembra, in bo trajalo vse do sobote, 7. septembra. Obiskovalce bodo razveselili s koncerti priljubljenih slovenskih pevcev in glasbenih skupin, kot so Žan Serčič, Nastja Gabor in Prifarski Muzikanti. Poleg zabavnega dogajanja za najmlajše, ki bo letos v znamenju LEGO® kock, bodo obiskovalci lahko od četrtka do sobote izkoristili atraktivne rojstnodnevne popuste. Med drugim bodo lahko sodelovali v veliki nagradni igri, v kateri bo mogoče osvojiti darilne bone Desetak v skupni vrednosti 2.400 evrov in 500 evrov dobroimetja na Hervisovi darilni kartici.

Živahna tudi druga polovica leta

Do konca leta v Europarku načrtujejo še mnogo zanimivih projektov in dogodkov, ki bodo poskrbeli za odlično nakupovalno izkušnjo in zabavna doživetja. "V začetku septembra pripravljamo sejem rabljene študijske literature in šolskih učbenikov, konec meseca pa bomo po nekajletnem premoru znova gostili Evropsko noč raziskovalcev," je povedala vodja marketinga Vanja Bele Kovačič. Kot je dejala, bodo letos obiskovalci navdih za modne kombinacije za jesen in zimo lahko poiskali na Europarkovi spletni predstavitvi modnih trendov v oktobru. V istem mesecu bodo obeležili še Dan požarne varnosti, pripravili priljubljeno Razstavo malih živali in se družili na nakupovalnem dogodku. Kot prejšnja leta bodo tudi letos organizirali martinovanje in Festival medu. "Seveda pa lahko obiskovalce presenetimo še s čim," je zaključila Vanja Bele Kovačič.

Vanja Bele Kovačič, vodja marketinga Foto: Bojan Mihalič / Europark d.o.o.

Naročnik oglasnega sporočila je EUROPARK D. O. O.