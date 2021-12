Edinstvena oaza sprostitve ob slovenskem morju, ki jo lahko tudi podarite

Sproščanje v objemu sredozemskega ambienta pod rokami najbolj izkušenih strokovnjakinj za lepotilne tretmaje je izvrsten način, kako do lepšega videza, sijoče kože in vrhunskega počutja. Če bi to počutje in razkošno nego, ki jo ponuja Spa Center Rose v hotelu Kempinski Palace Portorož, radi privoščili svojim najdražjim, je darilni bon za Spa Center Rose enkratno novoletno darilo oziroma darilo, primerno za prav vse priložnosti.

Zima ob Jadranskem morju ima poseben čar. Prepustite se prazničnemu ambientu hotela Kempinski Palace Portorož. Foto: Kempinski Palace Portorož

Portorož že stoletja privablja ljudi, željne kopeli in zdravilne nege. V 13. stoletju so benediktinski menihi začeli zdraviti svoje obiskovalce s slano vodo in solmi. V 19. stoletju je tudi smetana evropske družbe odkrila blagodejno vodo ter začela obiskovati Istro in Portorož.

Tudi vi si vzemite čas zase in odkrijte ekstravagantne načine, kako regenerirati svoje telo ter sprostiti svoj um. V Spa Centru Rose vas bodo razvajali z izborom različnih neg obraza in tretmajev za telo, masažami, pilingi, kopelmi in savnami. Privoščite si lepotne tretmaje uveljavljenih kozmetičnih znamk, ki temeljijo na vrhunskem znanju, tako da z njimi poskrbite za celotno telo – od glave do pet.

Spa Center Rose ima tudi notranji in zunanji bazen z ogrevano morsko vodo Foto: Kempinski Palace Portorož

Lepotni postopki za najzahtevnejše stranke

Terapevti in maserji v wellnes centru Kempinski Rose spa so skrbno pripravili praznične tretmaje in zimska razvajanja, ki so ustvarjena za vlaženje vaše kože in popolno sprostitev. Foto: Kempinski Palace Portorož

Kempinski Spa Center Rose ponuja razkošne in kakovostne storitve v elegantno zasnovanem ambientu, ki očara tudi najzahtevnejše goste.

Vstopite v raj, ki se razprostira na 1.500 kvadratnih metrih površine in vključuje notranji in zunanji bazen z ogrevano morsko vodo, džakuzi ter oazo savn, kjer lahko izbirate med finsko, turško in infrardečo savno. Celotna paleta ponudbe pričara nepozabno doživetje ter učinkovito prežene stres in napetosti. V Spa Centru Rose poskrbijo za nepozabne trenutke in izjemno revitalizacijo.

Kako izbrati pravo nego zase?

Razvajajte svoje čute. Foto: Kempinski Palace Portorož

Glede na naš tip kože oziroma glede na to, kaj naše telo najbolj potrebuje, lahko izberemo tretma, ki nam bo pomagal k boljšemu počutju. Sredozemlje in Istra sta po vsem svetu znana po svojih kakovostnih in butičnih izdelkih: izkusite pravi pridih Istre z izbiro značilnih tretmajev Rose Spa Signature.

Terapije za bolj gladko in sijočo kožo

Foto: Kempinski Palace Portorož

Za vse tipe kož je primerna MORSKA NEGA OBRAZA, ki bo koži povrnila navlaženost in svežino. Tretma je ustvarjen iz hidra-morskega koncentrata s kristalno čisto raztopino, bogato s hialuronsko kislino, ki ponuja popolno hidracijo. Za občutljivo kožo, nagnjeno k hitrim reakcijam, kuperozi in vplivom zunanjih dejavnikov, kot sta mraz in toplota, je primerna NEGA OBRAZA HIALURON – KOLAGEN.

Za kožo, ki trpi zaradi izgube tonusa in manjših gub, je priporočljiva IZJEMNA ANTI-AGE NEGA OBRAZA, ki zagotavlja vrhunsko regeneracijo za splošno mladost obraza. Pri tej negi uporabljajo koncentrat iz aktivnih morskih sestavin Marine Regenerative Intelligence. Idealen tretma za zmanjšanje gub je tudi PRESTIŽNA ANTI-AGE NEGA OBRAZA.

Proti stresu in utrujenosti ter bolečinam v mišicah se lahko zatečemo tudi k različnim masažnim tehnikam. V Spa Centru Rose ponujajo masažo TOPEL OBJEM MORJA, MASAŽO HRBTA, RAMEN IN VRATU, ŠPORTNO MASAŽO, AROMATERAPIJO, REFLEKSOTERAPIJO, ZLATO MASAŽO, ki sproži spanec in pomladi um, ter AFTER-SUN masažo.

Posebni rituali za popolno ravnovesje

V Spa Centru Rose poskrbijo za nepozabne trenutke in revitalizacijo. Foto: Kempinski Palace Portorož

S POMLADNIM DETOX RITUALOM boste osvežili duha, razbremenili telesno utrujenost, razstrupili telo in odpravili zadrževanje tekočine. Ritual se konča z zavijanjem telesa Detox wrap.

Ritual SLADKO IN GLADKO POLETJE je primeren za posebno nego kože, saj se začne s pilingom telesa z naravnimi solmi, da se odstranijo odmrle kožne celice in se koža napolni s kisikom. Temu sledi masaža z vonjem vanilje, ki olajša občutek utrujenosti nog in mišične napetosti.

JESENSKI PILING IN WRAP vas dvigne v stanje popolne sprostitve in povzroči miren spanec in odlično pomlajevanje uma. Je popolna masaža od glave do pet, ki vključuje poživljajoč naravni piling in oblogo iz eliksirja, skupaj z oljem jojoba, ki ima blagodejne koristi za kožo.

ZIMSKI RITUAL pa je idealen za zimske mesece, saj poveča cirkulacijo in vpliva na sprostitev mišic. Energični naravni eliksir, piling za telo, oljna krema in krema za telo so združeni v enem ritualu in zagotavljajo, da vaša koža v zimskih mesecih prejme vse potrebne vitamine in minerale.

Celovit LESNI RITUAL PROTI CELULITU je priljubljeno zdravljenje, prilagojeno povečanju limfne cirkulacije in zmanjšanju gub, lajša stres in ima širok spekter drugih koristi.

SLIM-SHAPE RITUAL je namenjen odstranjevanju toksinov in boju proti celulitu, in sicer skozi izboljšanje krvnega obtoka.

Spa doživetje s svetovno priznano obrazno maserko

Foto: Kempinski Palace Portorož

Starodavna vzhodnoazijska lepotilna metoda gua sha, ki jo tradicionalna kitajska medicina že tisočletja uporablja kot protibolečinsko terapijo, je zdaj na voljo tudi za vse, ki si želijo z obraza "izbrisati" sledi utrujenosti in napetosti.

Že po enem tretmaju s poldragim kamnom bomo videle, da je naša koža bolj gladka in napeta, če pa bo gua sha postal naš redni lepotni tretma, se lahko veselimo trajnejših rezultatov: sijočega in sproščenega videza, ki si ga tako močno želimo doseči z vrsto različnih preparatov.

Sara Bičič Foto: Kempinski Palace Portorož V Spa Centru Rose bo za vas poskrbela svetovno priznana fascialistka oziroma maserka obraza Sara Bičič, ki se kot nekdanja športnica zaveda izrednega pomena regeneracije. Ko je pred desetimi leti spoznala moč masaže, se ji je intenzivno posvetila. Klasična in športna masaža sta temelj njenega znanja, ki ga je skozi leta dodatno izpopolnila z različnimi strokovnimi izpopolnjevanji. Sara spodbuja vsako žensko, naj se pogleda v ogledalo in se v njem tudi vidi. Želi si, da bi si ženske vzele več časa zase in spoznale moč kratkih lepotnih ritualov, ki delajo prave male čudeže v nas.

Z obraznimi tehnikami manualnega liftinga in tehnike gua sha je v Slovenijo pripeljala naraven način pomlajevanja. Gua sha in manualni lifting trenutno osvajata svet in postavljata nove standarde naravne nege obraza tako v salonu kot doma.

Sara je tudi ambasadorka in certificirana mednarodna trenerka za tehniko gua sha za kozmetično blagovno znamko Philosophia Botanica. Revija Harper's Bazaar Italia jo je uvrstila med pet najboljših fascialistk na svetu.

Royal Face Lift

Foto: Kempinski Palace Portorož

Vsi se zavedamo, da je za čvrsto, zdravo in prožno telo ključna redna vadba. Kaj pa vadba obraznih mišic? Ali veste, da imamo na obrazu kar 40 mišic, na katere prevečkrat pozabimo in jih sploh ne znamo pravilno aktivirati?

Royal Face Lift je kombinacija ročnega dviga in tehnike gua sha, ki je namenjena aktiviranju obraznih mišic. S prakso in posebnimi tehnikami naravnega dvigovanja obraza upočasnimo proces staranja obraza in posledično povešanje kože. Poleg tega spodbujamo limfno cirkulacijo območja in spodbujamo proizvodnjo elastina, beljakovine v kolagenu, ki je odgovorna za strukturo kože. Rezultati so vidni že po prvem tretmaju.

