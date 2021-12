Biser praznične gastronomske ponudbe na slovenski Obali

Predstavljajte si praznično pokušino lokalnih specialitet v eni izmed izjemnih hotelskih restavracij in barov v najprestižnejšem hotelu v Sloveniji, v hotelu Kempinski Palace Portorož. Še lepše je, da to izjemno izkušnjo ali kakšno drugo razvajanje oziroma bivanje v hotelu lahko tudi podarite in poskrbite za nepozabno darilo.

Ambient za najdragocenejše praznične trenutke

Hotel Kempinski Palace Portorož je bil od nekdaj znan kot kulinarični biser Istre, kjer kuharski chefi razvajajo brbončice gostov. Okuse ter pripravo hrane so z leti še izpopolnili in nadgradili, biser kulinarike pa sije bolj kot kadarkoli. Med drugim si lahko privoščite zajtrk v Kristalni dvorani, ob bazenu si naročite prigrizek iz Pool bara, ali pa se udobno namestite v restavraciji Fleur de Sel s pogledom na Piranski zaliv.





Priznanje Michelinov krožnik prejmejo vrhunske restavracije, ki jih odlikujejo sveže surovine, skrbno pripravljeni in dobri obroki. V prestižni restavraciji Sophia , nagrajeni z nagrado Michelinov krožnik (Michelin Plate), je gurmanska kulinarika posebna oblika umetnosti, ki nas popolnoma presune, tako kot dizajn restavracije, zato je kulinarična avantura v tej restavraciji primerna za najdragocenejše praznične trenutke.Priznanje Michelinov krožnik prejmejo vrhunske restavracije, ki jih odlikujejo sveže surovine, skrbno pripravljeni in dobri obroki.

Nekdanja recepcija hotela je bila spremenjena v gourmet restavracijo Sophia, ki odseva osebnost italijanske lepotice Sophie Loren in je bila tudi prenovljena v razkošnem slogu kot poklon tej italijanski divi.

Restavracija ponuja vrhunsko mediteransko kulinariko, dopolnjeno z lokalnimi sestavinami ter okusi svetovne kuhinje, predstavljeno na moderen način. Izkušnja postane nepozabna ob pogledu na vinsko karto, ki ponuja vrhunski izbor mednarodnih in slovenskih vin.

Sailor's Special ali pa za razvajanje ob Chefovem degustacijskem meniju. Restavracija Sophia je idealen ambient za romantično večerjo v dvoje ob okušanju degustacijskega menijaali pa za razvajanje ob

Še iščete darilo za praznike? Darilni bon je velikokrat najboljša izbira, kadar želite nekomu dati proste roke pri uporabi, saj tako podarite vavčer, ki ga lahko obdarjenec fleksibilno uporabi za vse storitve hotela. Želeno vrednost izberete sami, prav tako lahko dopišete posvetilo. Svojim najbližjim ali poslovnim partnerjem lahko kupite darilni bon za večerjo v restavraciji Sophia ali darilni bon za bivanje v hotelu, razvajanje v spa centru ali kulinarične dobrote.

Po navdih za ustvarjanje specialitet v tradicionalno kuhinjo

Vodja kuhinje restavracije Sophia je vrhunski chef, domačin Marjo Povšnar, ki s svojo ekipo ustvarja vrhunske kulinarične kreacije, s katerimi želi gostom ponuditi mešanico tradicionalnih mediteranskih dobrot in lokalnih specialitet Istre, ki jih prepleta z mednarodnimi okusi in edinstveno predstavitvijo.

Vrhunski chef, ki stavi na osnovne in jasne okuse

"V kuhinji rad eksperimentiram, a zmeraj stavim na osnovne in jasne okuse. Če je na krožniku riba, priloga ne sme biti premočnega okusa, saj bi 'povozila' okus ribe. Riba mora biti primarna jed in zvezda krožnika. Enako velja za različne tipe mesa ali pa škampe, hobotnico ... Prav tako stavim na kakovostne sestavine, saj le te resnično naredijo boljši okus," je povedal Marjo Povšnar, ki na vsakem krožniku kombinira različne okuse, a z njimi ne pretirava.

Prepričan je, da kadar je na krožniku preveč okusov, krožnik izgubi smisel. Priloge in njihovi okusi so na krožniku zato, da okus glavnega dela krožnika še dodatno izboljšajo.

Praznični meniji z lokalnim poudarkom

Te dni se je pri pripravi menijev še posebej skrbno navezal na sezonske sestavine ter lokalne recepte in izdelke.

Na razpolago sta dva praznična degustacijska menija.

Za ljubitelje morskih jedi priporočamo meni Pomorščakova pojedina (Sailor's Special) s petimi hodi, ki se osredotoča na ribje jedi. Na meniju so kozice, bistra trskina juha, rižota ječmenove kaše, romb ter sladica z lešniki in hruško.

Za gurmane, ki prisegajo na močnejše mesne specialitete, pa bo odlična izbira Chefov degustacijski meni s šestimi hodi – raca in foie grass, koruzna juha, njoki, svinjska ribica in košuta ter sladica s kostanji in rozinami.

Poseben kulinarični poklon italijanski divi

Nekaj posebnega so dobrote v meniju Sofia Loren Special, ki ga je Marjo ustvaril v čast italijanski divi.

Meni vključuje tradicionalne italijanske jedi, kot so bistra trskina juha s cvetačo in trsko, pinjolami, sardoni in mini paradižniki, kaneloni po neapeljsko, telečji file rossini s črnim tartufom ter slastne kremne rezine s skutinim sladoledom in medeno omako.

Tradicionalne istrske jedi z zanimivimi preobrati

Na prazničnem meniju je tudi gof v savorju, kot je tradicionalno istrsko jed – sardele v marinadi "šavor" – preoblikoval Marjo Povšnar.

Marinada je narejena iz belega vina, kisa, čebule, česna, lešnikov in oreščkov. Marjo je želel to jed pripraviti nekoliko drugače, zato je ohranil tip marinade, a uporabil drugo ribo. Namesto klasičnih sardel je uporabil ribo gof, ki jed obogati s popolnoma drugim okusom.

Tudi koruzna kremna juha, ki temelji na znani istrski enolončnici, bobičih, je nadgrajena v privlačno jed s pirejem dimljenega fižola, kraškim pršutom in peteršiljevim oljem. Koruzna juha je klasična jed, tokrat predstavljena na drugačen, inovativen način in z drugačnimi primarnimi okusi, ki vas bo popeljala v nove dimenzije okušanja.