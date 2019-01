Devet kosov, ki jih modna dekleta letos nočejo več v svoji omari

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jakna iz džinsa, natikači v stilu copat in vojaške hlače so nekateri od nezaželenih kosov.

Začetek leta za mnoge pomeni nov začetek tudi pri garderobi. Pospravljanje omare in urejanje oblačil je tako spet na sporedu, pri čemer vam bo morda pomagal najnovejši seznam oblačil, ki v prihodnjem letu ne bodo več (toliko) v trendu.

Osvežena garderobna omara, izpraznjena vseh kosov, ki jih ne nosimo več, lažje "zadiha" in kar naenkrat pridejo nove ideje za sveže oprave iz starih kosov.

A katerih kosov se znebiti? Najprej tistih, ki jih ne nosite več z veseljem, nato tistih, ki so že odslužili svoje. Pri nekaterih modnih navdušenkah sem spadajo tudi kosi, ki niso več v modi, in če sklepamo po seznamu največje spletne trgovine iz druge roke ThredUp, je teh v tem trenutku devet.

Najpogostejše slovo od še nikoli nošenih kosov

Predstavnica ThredUp Samantha Blumenthal je za portal Who What Wear povedala, da so v zadnjem času od strank prejeli največ naslednjih kosov, pri čemer gre za nova, še nikoli nošena oblačila:

Srajca z gumbi in cvetličnim potiskom

Foto: Getty Images

Pajac s širokimi hlačnicami

Foto: Cover Images

Črtast suknjič

Foto: Getty Images

Vojaške hlače

Foto: Getty Images

Jakna iz džinsa

Foto: Cover Images

Koktajl obleka na zvonec

Foto: Getty Images

Visoke superge

Foto: Cover Images

Natikači v stilu copat

Foto: Cover Images

Nogavičasti gležnjarji

Foto: Cover Images

