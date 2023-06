Brezplačno striženje las ob Velenjskem jezeru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ta konec tedna se bodo na Velenjski plaži frizerji iz vse Slovenije združili in z brezplačnim striženjem ter urejanjem pričesk zbirali prostovoljne prispevke za humanitarni namen.

Za koga bodo zbirali sredstva?

Polovico zbranih sredstev bodo namenili letovanju otrok iz socialno šibkejših družin z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, polovico pa Inštitutu Zlata Pentljica, ki v sodelovanju z dobrodelno ustanovo The Little Princess Trust slovenskim otrokom, ki so zboleli za rakom, priskrbi brezplačne lasulje, narejene iz pravih las.

Foto: Odreži drugačnost

Mojstri urejanja pričesk so lani na plaži zbrali skoraj dva tisoč evrov, Mestna občina Velenje (MOV) pa je zbrani znesek podvojila. MOV bo tudi letos podvojila znesek sredstev zbranih za Zvezo prijateljev mladine Velenje.