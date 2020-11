Adidas izdelal športne copate z imenom - Jugoplastika #foto

Pri Adidasu so izdelali posebno izdajo športnih copat Forum High, ki so jim nadeli ime Jugoplastika. S tem so se poklonili splitskemu košarkarskemu klubu, ki j konec 80. in v začetku 90. let kraljeval na evropskem košarkarskem parketu in v tem obdobju osvojil kar tri naslove evropskega klubskega prvaka.

"Ekskluzivna verzija copat Forum High slavi nepozabno košarkarsko kulturo Balkana," so o ekskluzivnih "adidaskah" zapisali pri športni trgovini BSTN, ki je skupaj z Adidasom te copate tudi zasnovala "Pokloniti se želimo eni najbolj dominantnih ekip vseh časov."

K sodelovanju v kampanji so povabili Paška Tomića, enega od takratnih košarkarjev Jugoplastike:

Copat ni mogoče kupiti, ampak jih bo srečni izbranec dobil prek srečelova, ki ga prireja BSTN.

Seveda še zdaleč ni naključje, da je te športne copate izdelal prav Adidas - splitska tovarna Jugoplastika, po kateri se je imenoval košarkarski klub, je namreč v 80. letih za Adidas izdelovala športne torbe, in to kar 4,5 milijona kosov letno.

