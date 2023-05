Košarkarski svet žaluje, umrla legenda Hrvaške in Jugoplastike

Odšla je še ena legenda hrvaške in jugoslovanske košarke. Damir Šolman je v bogati karieri večinoma branil barve splitske Jugoplastike. Rodil se je v Zagrebu 7. septembra 1948, pri 19 letih prišel v Split, kjer si je ustvaril status klubske ikone. V Dalmaciji je prebil kar 14 sezon, v znamenitem rumenem dresu dosegel 5.783 točk, s tem pa postal najboljši strelec splitskega kluba vseh časov.

Z njim je bil uspešen tudi v Evropi, saj je osvojil dva pokala Radivoja Koraća, dvakrat je bil prvak v močni jugoslovanski prvi ligi, trikrat pa je osvojil pokal. "V spominu bo ostal kot eden naših najboljših igralcev vseh časov. Gospod na igrišču, gospod v življenju. Šolman je predstavljal veličino in zgled na vseh področjih," so po smrti legendarnega košarkarja zapisali pri splitskem košarkarskem klubu, ki je proti koncu prejšnjega stoletja trikrat zapored osvojil naslov evropskega prvaka.

The ABA family is deeply saddened to hear that legendary @kksplit_ player and former Yugoslavia National Team member Damir Šolman has passed away at the age of 74.



May he rest in peace. 🙏



