Znanih je deset nominirancev za kresnika

Petčlanska komisija za literarno nagrado kresnik je, kot poroča Delo, med skoraj dvesto romani izbrala deset nominirancev. Med njimi so dela Pes je mrtev Boruta Goloba, Leninov park Tadeja Goloba, Medsočje Mirta Komela, Knjiga drugih Jele Krečič, Mazohistka Katje Perat, Resnica ima tvoje oči Sama Ruglja, Pogodba Mojce Širok, Najlepša neznanka svetloba Vladimirja P. Štefaneca, Brez imena Janija Virka in Belo se pere na devetdeset Bronje Žakelj.

Izbor desetih nominirancev bodo 23. maja zožili na pet finalistov, med katerimi bodo zmagovalca izbrali na kresni večer 23. junija po enourni klavzuli na ljubljanskem Rožniku in ga nato tudi razglasili. Dobitnik letošnjega, 29. kresnika bo na slovesnosti prižgal tradicionalni kresni ogenj in od časopisne hiše Delo prejel 5.000 evrov.

Preberite intervjuje s tremi nominiranci za nagrado kresnik:

Štirje med desetimi kersnikovimi izbranci s prvenci

Med izbranimi avtorji in avtoricami je nagrado kresnik prejel že Tadej golob leta 2010 za roman Svinjske nogice. Borut Golob, Mirt Komel, Vladimir P. Štefanec in Jani Virk pa so v preteklosti že bili med nominiranci, drugi avtorji in avtorice pa so med izbranci prvič. Katja Perat, Samo Rugelj, Mojca Širok in Bronja Žakelj se za literarno nagrado potegujejo s prvenci.

Izbrani romane so izšle pri štirih založbah. Dela Jele Krečič, Katje Perat in Bronje Žakelj pri Beletrini, dela Mojce Širok, Vladimirja P. Štefaneca in Janija Virka pri Mladinski knjigi, Mirta Komela in Tadeja Goloba pri Gogi, Boruta Goloba in Sama Ruglja pa pri Literi.

Letošnjega zmagovalca za literarno nagrado kresnik bo petčlanska komisija po enourni klavzuli na ljubljanskem Rožniku razglasila na kresni večer 23. junija. Foto: Klemen Korenjak

Lani je svojega četrtega kresnika dobil Jančar

Lani je svojega četrtega kresnika, edini pisatelj doslej, prejel Drago Jančar za roman In ljubezen tudi.

Nagrado kresnik so doslej prejeli tudi Lojze Kovačič (dvakrat, drugega mu je žirija namenila posthumno), Feri Lainšček (dvakrat), Miloš Mikeln, Andrej Hieng, Tone Perčič, Berta Bojetu Boeta, Vlado Žabot, Zoran Hočevar, Drago Jančar (štirikrat), Andrej E. Skubic (trikrat), Katarina Marinčič, Rudi Šeligo, Alojz Rebula, Milan Dekleva, Štefan Kardoš, Tadej Golob, Davorin Lenko, Miha Mazzini in Goran Vojnović (trikrat).