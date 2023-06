Veličastna gledališko-plesna gostovanja ter vrhunski simfonični orkestri in komorni sestavi

Oglasno sporočilo

Cankarjev dom z izborom prireditev mednarodnih glasbenih in plesnih gostovanj napoveduje pestro in razgibano dogajanje v sezoni 2023/24.

Zlati abonma Cankarjevega doma jeseni vstopa v svojo jubilejno, 30. sezono. Od časov, ko so vrhunski orkestri, izjemni dirigenti in solisti prvič gostovali v še danes veličastni in akustično neprekosljivi Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, se je spremenilo marsikaj, a vrhunska glasbena doživetja, ki jih je in jih še vsako leto z gostovanji mednarodno uveljavljenih zasedb in posameznih umetnikov v okviru Zlatega abonmaja gosti Cankarjev dom, ostajajo enako zaželena in težko pričakovana.

Dunajski simfoniki Foto: Arhiv Cankarjevega doma

Zlato sezono bodo jeseni odprli Dunajski simfoniki, v okviru gostovanja ob stoti obletnici bo decembra nastopil Madžarski narodni filharmonični orkester, Angleški komorni orkester bo februarja nastopil z violinistom Julianom Rachlinom, ki bo tokrat v vlogi solista in dirigenta, marca v Ljubljano prihaja Simfonični orkester mesta Birmingham, maja Beethovnov orkester iz Bonna. Sezono bo ob Dvořákovi in Smetanovi okrogli obletnici zaokrožil koncert Praške filharmonije PKF, ambasadorja češke kulture v svetu.

Jefim Bronfman Foto: Arhiv Cankarjevega doma Na koncertu ob začetku Srebrnega abonmaja se bo Emmanuelu Ceyssonu, harfistu osupljive izraznosti, na odru pridružila znamenita slovenska zasedba Godalni kvartet Tartini. Sledi koncert Ensembla Modern s posebnim poklonom slovenskim sodobnim skladateljem. The King's Singers, a cappella skupina bleščečega slovesa, se novembra v Cankarjev dom vrača po dolgih enaindvajsetih letih, januarja sledi recital velikana svetovnega pianizma Jefima Bronfmana. Spomladi bodo velike orgle Gallusove dvorane zazvenele pod prsti organista Martina Sturma, maja pa bo abonma zaokrožilo gostovanje prekaljenih komornoglasbenih partnerjev, pianista Érica Le Sageja in violinista Daishina Kashimota.

"Abonma veličastni. še vedno prinaša sedem večjih mednarodnih projektov oziroma eno gledališko koprodukcijo z SNG Maribor in šest gostujočih mednarodnih projektov. Vsi stremijo k temu, da so žanrsko pestri, da so inovativni, da imajo kaj povedati, da nimajo zgolj namena ostajati znotraj območja kratkočasja in zabave, ampak da se usmerjajo k neki večji resni izkušnji, k premisleku in posledično vzpostavitvi enega odnosa do sveta, v katerem živimo," pravi Andrej Jaklič, vodja gledališkega in sodobnoplesnega programa.

Cikel gledališko-plesnih gostovanj Veličastni odpira Mateja Koležnik, ena redkih domačih gledaliških režiserk, ki že precej let izredno uspešno ustvarja na tujem, prihaja z Gorkijevo igro Otroci sonca v produkciji Schauspielhaus Bochum.

Otroci sonca Foto: Arhiv Cankarjevega doma

Naslednja bo plesna, glasbena, modna in vizualna umetniška stvaritev o globinah starodavne jorubske filozofije, in sicer Re:inkarnacija Qdance Company. Predstava je plod skupine nigerijskih plesalcev, prepojena z ritmom in utripom Lagosa.

Leto se bo zaključilo z veličastno produkcijo Solus Amor režiserja in koreografa Benceja Vágija, ki združuje sodobni cirkus ter klasični balet in sodobni ples. Prepoznavni znak dela je cirque danse, žanr, ki ga je v prejšnjih letih zasnovala in uveljavila njegova skupina Recirquel.

Solus amor Foto: Arhiv Cankarjevega doma

Januar bo posvečen veliki koprodukciji Faust SNG Maribor in Cankarjevega doma. Gre za nadvse ambiciozen podvig, katerega uspeh kot pristnega narativnega baleta, plesnega gledališča pogojuje veliko več kot zgolj gibanje. Edward Clug, umetniški direktor baleta Slovenskega narodnega gledališča v Mariboru in koreograf predstave Faust, je o nastajajočem delu povedal: "Faust je moje nadaljevanje raziskovanja narativnih sodobnih baletov. Z vsakim se skušam oddaljiti od ustaljenega neoklasičnega baleta in ponuditi žanr, kjer se sodobni balet z gledališčem prepleta v prepričljivo celoto. V tem primeru brez Goethejevega besedila, ampak z drugačnimi sredstvi in načinom. Cilj je seveda enak, da daje gledalcu enako ali podobno izkušnjo, kot jo doživlja ob prebiranju romanov."

Foto: Arhiv Cankarjevega doma

V najnovejšem in izredno uspešnem projektu Kadaver avtorja Marca da Silva Ferreira bo deset plesalcev naelektrilo oder Linhartove dvorane z razigrano kreacijo v plesno izredno močni in domišljeni prepletenosti portugalske tradicije folklornih plesov in povsem novih, sodobnih avtorskih koreografskih prijemov.

Spomladi sledi belgijska mojstrska "vaja v ponavljanju" Ena pesem belgijske vizualne umetnice Miet Warlop, četrti del cikla Zgodovine(a) gledališča IV., ki ga je ustvarila na povabilo belgijskega mestnega gledališča NT Gent in njenega umetniškega vodje, priznanega režiserja Mila Raua. Veličastni cikel gostovanj pa bo zaokrožilo sodobnoplesno delo Vezi duš izpod rok izraelske koreografinje Sharon Eya. Leta 2013 je ustanovila zasedbo L-E-V, za katero je ustvarila šest koreografij, s projektom Ljubezen, poglavje 2 je leta 2018 že gostovala v Cankarjevem domu.