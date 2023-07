V Egiptu ogorčeni nad Beyonce kot kraljico Nefretete

Med razstavljenimi predmeti je tudi zlata maska faraona, ki se izkaže za sodobno skulpturo, temelječo na naslovnici albuma temnopoltega raperja Nasa, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Dutch exhibit with Beyonce as Queen Nefertiti raises tempers in Egypt.



Hip-hop blares out next to sarcophagi and statues, in what Rijksmuseum van Oudheden curators say is an attempt to show the influence of ancient Egypt on black musicianshttps://t.co/Q8MDWKlhAW pic.twitter.com/rgdPuJrFFD — AFP News Agency (@AFP) July 21, 2023

V muzeju prizadeti zlasti zaradi komentarjev na družbenih omrežjih

Razstava nacionalnega muzeja starodavnih umetnin Rijksmuseum van Oudheden v Leidnu je razburila Egipt. Kot so zapisali v državni službi za umetnine starodavnega Egipta, si želi muzej s svojim "afrocentričnim" pristopom prisvojiti egiptovsko kulturo in tako ponarejati zgodovino.

V muzeju so prizadeti zlasti zaradi komentarjev na družbenih omrežjih, ki so se pojavili ob sporu, in so rasistične in žaljive narave. Kot so zapisali, se je "tisto, kar naj bi bilo namenjeno predstavitvi egipčanskega vpliva v hip hopu, jazzu, soulu in funku, sprevrglo v kulturno vojno".

Po pisanju AFP je nizozemska razstava, ki so jo odprli konec aprila, posegla v spor, ki se je v Egiptu začel že zaradi Netflixovega filma o Kleopatri. Tedaj so se v Egiptu zgražali, ker je bila starodavna kraljica prikazana kot temnopolta, in vztrajali, da je imela svetlejšo kožo.

Nefretete je bila glavna žena faraona Ehnatona, ki je izvedel versko revolucijo, v kateri je vero v več bogov zamenjala vera v enega samega boga, boga sonca Atona. Foto: Shutterstock

