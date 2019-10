Trubar si je zaradi svojih stališč pridelal tudi veliko nasprotnikov #video

V Rašici na Dolenjskem, kjer se je pred več kot 500 leti rodil oče slovenskega knjižnega jezika Primož Trubar, se še kako zavedajo misli avstrijskega filozofa Ludwiga Widgensteina, da so meje mojega jezika meje mojega sveta. Trubar ni pisal le zato, ker je bil veren in izobražen, ampak tudi zato, ker je v izgnanstvu še bolj čutil ljubezen do svoje domovine. S prepričanjem, da je znanje bistvenega pomena za človekov razvoj, pa si je pridelal tudi veliko nasprotnikov, pravijo na Trubarjevi domačiji.

Trubarjeva domačija je kamnita hiša, mimo katere teče zaspana reka, ki elegantno poganja obnovljeno mlinsko kolo. Umeščena je v zeleni park, kjer živi duh očeta slovenske pisane besede Primoža Trubarja.

Katekizem je verska knjiga, Abecednik pa učbenik

Že 500 let nazaj so se tukaj naokoli vozili s vozovi, na tak način pa so pretovorili tudi Abecednik in Katekizem, prvi dve slovenski knjigi, ki ju je leta 1550 izdal reformator Trubar. "Katekizem je verska knjiga, pridiga, prva pesmarica, Abecednik pa je učbenik z abecedo," pojasnjuje Metka Starič iz Zavoda Parnas, ki na Trubarjevi domačiji otroke uči, da so knjige včasih imenovali bukve, ker so bile platnice narejene iz bukovega lesa.

Brez podpore grofov Turjaških, ki so živeli na veličastnem gradu v bližnjem Turjaku, bi Trubar svoje velike načrte težje izpeljal. Foto: commons.wikimedia.org

Brez podpore grofov Turjaških bi svoje načrte težko izpeljal

Za pisanje je Trubar uporabil jezik svoje rojstne vasi oziroma osrednje slovensko narečje. Brez podpore grofov Turjaških, ki so živeli na gradu v Turjaku, bi svoje velike načrte težje izpeljal. "Ti grofje so zelo pomembni za slovenski narod. Podpirali so protestantizem, dobro so bili povezani z narodom, Herbert Turjaški je bil priljubljen, ker je bil človek za ljudi," razlaga Vitez Vlad Keglevič iz društva Vitezi Belega volka.

S svojim prepričanjem si je pridelal veliko nasprotnikov

Trubar si je sicer s prepričanjem, da je znanje bistvenega pomena za človekov razvoj, pridelal tudi veliko nasprotnikov. "Prvi Primož je bil tukaj krščen po drugi svetovni vojni, prvi Primož je bil rojen petsto let po Trubarju, tako da ta zamera traja. Posvetna in cerkvena oblast ne marajo neposlušnih ljudi. Tisti, ki kaj znajo in kaj veljajo, so težko vodljivi," pravi predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar Matjaž Gruden.

Na občini Velike Lašče si želijo, da bi Trubarjeva domačija postala spomenik državnega pomena. Foto: Planet TV

V izgnanstvu je še bolj čutil ljubezen do svoje domovine

Trubar pa ni pisal le zato, ker je bil globoko veren in izobražen, v izgnanstvu je še bolj čutil ljubezen do svoje domovine. Avtor prve slovenske knjige sicer ni bil rojen na Trubarjevi domačiji, temveč le streljal stran. Ker na domačiji kljub temu stoji njegova spominska soba s predstavitvijo njegovih del, si na občini Velike Lašče želijo, da bi to postal spomenik državnega pomena.