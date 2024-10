V Sloveniji praznujemo dan reformacije in rojstvo knjižne slovenščine

V Sloveniji je 31. oktober dan reformacije, praznik in dela prost dan, ki obuja spomin na versko, družbeno-politično in kulturno gibanje v 16. stoletju. Slovenci hkrati obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. Osrednja državna proslava je bila v sredo zvečer v Cankarjevem domu, danes pa bodo po evangeličanskih cerkvah bogoslužja.

Ob današnjem dnevu reformacije bodo po vseh cerkvah evangeličanskih cerkvenih občin pripravili bogoslužja, neposreden prenos pa bo Televizija Slovenija zagotovila iz evangeličanske cerkve v Križevcih. Slovesnost bo vodil Mitja Andrejek.

Vrata bo danes za obiskovalce odprla tudi Trubarjeva domačija. Poleg organiziranega vodenja z naslovom Trubar in čas bodo čez dan potekale različne delavnice, zvečer pa pripravljajo glasbeno-pesniško prireditev.

Začelo se je leta 1517

Proslave pred dnevom reformacije so potekale že vse od konca oktobra, in sicer v Mariboru, v Murski Soboti in v Krškem, osrednja pa je bila v sredo v Cankarjevem domu v Ljubljani. Podpredsednik vlade ter minister za Slovence po svetu in v zamejstvu Matej Arčon je kot slavnostni govornik poudaril, da dan reformacije s svojo simbolno močjo sega v srce in bistvo slovenstva in v tisti skupni temelj, ki ga čutimo in nosimo vsi s seboj.

Reformacija kot versko, kulturno in politično gibanje se je začela 31. oktobra 1517, ko je nemški menih in profesor za biblijsko teologijo Martin Luther cerkvenim oblastnikom poslal svojih 95 znamenitih tez, v katerih je zahteval prenovo Cerkve. Ena od idej reformatorjev je bila, naj bodo verske knjige v ljudskem jeziku, to pa je pomembno vplivalo na razvoj književnosti, tudi rojstvo slovenske.

V tem času je nastala prva knjiga v slovenskem jeziku - Katekizem, ki jo je leta 1550 napisal Primož Trubar (1508-1586) in ji nato dodal še Abecednik. Dan reformacije kot državni praznik v Sloveniji praznujemo od leta 1992. Z njim se tako spominjamo tudi obdobja, ko smo dobili prve tiskane knjige.