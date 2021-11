Oglasno sporočilo

Življenje prostopašnih krav je sestavljeno iz sprehajanja, počivanja, prežvekovanja in spanja. Večino dneva preživijo stoje, ko hodijo in jedo travo. Prehodijo približno kar tri kilometre dnevno. Si pa vzamejo tudi čas, da se zleknejo in v miru prežvekujejo.

Oblikovanje razstave Mumetnost se je pričelo z obiskom kmetije Na Kalu v Idrijskih Krnicah, kjer prebiva družina Strel. Njihove krave se svobodno pasejo po prostranih pašnikih. In prav prosta paša je ta, ki odločilno vpliva na kvaliteto njihovega življenja. To je tudi dokazala skupina britanskih znanstvenikov. Iz njihove študije lahko razberemo, da so prostopašne krave samostojnejše, živahnejše in vitalnejše. Seveda pa so take krave tudi bolj svobodne, svoboda pa jim omogoča pristnost.

Ljubljanske mlekarne so spodbudile pet slovenskih umetnikov – Aljo Horvat, Natana Eskuja, Nenada Cizla, Mitjo Ficka in Vido Igličar, da za navdih za umetniško ustvarjanje vzamejo življenje prostopašnih krav, natančneje njihove prehojene poti. Petim kravam iz črede – Liski, Šipki, Bori, Sivi in Drohi, so nadeli posebne ovratnice z GPS sledilniki. Točke njihove lokacije so zrisale pot, ki so jo krave prehodile. Te poti so umetniki z vso umetniško svobodo, ki jim pritiče, prelili na platna in nastala je Mumetnost.

Mumetnost je poveličevanje pristnega in svobodnega, je združevanje narave z umetnostjo. Mumetnost v ospredje postavlja lepoto proste paše in pristnost mleka, ki medtem nastaja.

Razstava bo na ogled do 6. decembra 2021 v galeriji EX Arte na Židovski ulici v Ljubljani in pa virtualno na www.mumetnost.si. Paša za oči. Vstop je prost.

