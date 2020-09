Tako bo odslej videti, ko boste šli v hram kulture

V SNG Opera in balet Ljubljana so pretekli teden pripravili otvoritveni koncert.

V SNG Opera in balet Ljubljana so pretekli teden pripravili otvoritveni koncert. Foto: SNG Opera in balet Ljubljana/Darja Štravs Tisu

Širjenje novega koronavirusa je dodobra spremenilo vse sfere življenja. Med drugim bodo odslej drugače potekali tudi obiski kulturnih ustanov, kot so gledališča in opere. Dvorane bodo precej bolj prazne, okrnjeni so tudi abonmajski programi.

Vse kulturne institucije si močno prizadevajo, da bi svojim obiskovalcem tudi v koronačasih ponudile še vedno pester repertoar vsebin in da bi se ob obisku počutili varno. Tako se striktno držijo navodil oziroma priporočil pristojnih služb, pa čeprav lahko zaradi tega dvorane sprejmejo bistveno manj gledalcev kot sicer.

"Ravnamo se po navodilih oziroma priporočilih NIJZ, kar pomeni, da morajo obiskovalci obvezno nositi maske, si pred vstopom v gledališče in dvorano razkužiti roke, ohranjati medsebojno varnostno razdaljo in upoštevati navodila hostesne službe. Seveda v dvorani ustrezno razdaljo ohranjamo s prostimi sedeži in zasedamo vsako drugo vrsto," pove vodja za stike z javnostjo v SNG Opera in balet Ljubljana Barbara Čepirlo.

Utrinek predstave Požigi, ki si jo lahko ogledate v SNG Drama Ljubljana. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Podobni ukrepi vas čakajo tudi v SNG Drama Ljubljana. Razkuževanje rok ob vstopu in uporaba zaščitne maske do sedežnega mesta sta za obiskovalce obvezna, medtem ko je uporaba maske med ogledom predstave zgolj priporočljiva, saj so predpisane razdalje med sedeži vedno zagotovljene, izločeni sedeži pa jasno označeni. Ob vstopu se morajo vsi obiskovalci tudi evidentirati, te podatke je Drama po navodilih NIJZ obvezana hraniti en mesec, nato jih uničijo, pojasni Jernej Pristov, vodja službe za odnose z javnostmi v ljubljanski Drami.

"Z upoštevanjem obveznih varnostnih razdalj med sedeži in od odra, ki jih za omejevanje epidemioloških tveganj predpisujejo pristojne institucije, lahko gledališke dvorane Drame trenutno sprejmejo zelo omejeno število gledalcev. V praksi to pomeni, da lahko v skladu s trenutnimi predpisi novo predstavo Požigi na velikem odru hkrati gleda nekaj manj kot 70 gledalcev, kar predstavlja eno šestino siceršnje kapacitete dvorane z okoli 420 sedeži. Mala drama s 100 sedeži pa bo lahko sprejela nekje od 15 do 30 gledalcev, odvisno od postavitve uprizoritve oziroma uporabe odra," situacijo v Drami opisuje Pristov.

Bistveno manj prodanih abonmajev kot v preteklih letih

Zaradi tega, ker lahko pride v dvorano zaradi predpisanih protokolov posedanja bistveno manj gledalcev kot nekoč, se je letos težava pojavila pri vpisovanju abonmajev. V Drami so tako vpisali manj kot 2.000 abonentskih mest, kar predstavlja dobro tretjino vseh vpisanih abonentov v prejšnji sezoni, pred pandemijo.

"Čeprav bi glede na podatke ankete, ki smo jo izvedli junija, 95 odstotkov abonentov iz prejšnje sezone želelo obnoviti abonma, žal tega ne moremo omogočiti, predvsem pa ne moremo več zagotavljati sedežev, ki bi jih abonenti želeli oziroma so jih bili vajeni tudi po več desetletij ... Vpis abonmaja sicer poteka dobro, na voljo so že zadnja prosta abonentska mesta, opisane okoliščine pa so tako za Dramo kot abonente zelo boleča izkušnja in zelo visok davek trenutnih razmer in ukrepov, ki jih te prinašajo," odkrito povedo v ljubljanski Drami.

Tudi v SNG Opera in balet Ljubljana ravno potekajo vpisi novih abonmajev, kljub stanju z novim koronavirusom pa je povpraševanje veliko. "Letošnja abonmajska ponudba je resda malce okrnjena, vendar po našem mnenju v danih razmerah še vedno dovolj razgibana. Vpise smo začeli 10. septembra, do danes pa smo vpisali 38 abonentov."

V kulturnih ustanovah se striktno držijo priporočil NIJZ in skrbijo za varnost obiskovalcev. Foto: SNG Opera in balet Ljubljana/Darja Štravs Tisu

Drugače poteka tudi delo igralcev, baletnikov, opernih pevcev …

Tudi interni delovni procesi v obeh ustanovah potekajo v skladu s priporočili pristojnih organov. Obvezna sta torej razkuževanje rok ter uporaba mask na hodnikih in v dvoranah, kjer ni mogoče zagotoviti ustrezne varnostne razdalje. Delo za zdaj kljub temu poteka nemoteno in kar se da optimalno.

V operi pevci (tako solisti kot zboristi) vadijo z upoštevanjem varnostne razdalje. Vaje zboristov potekajo v manjših zasedbah v različnih prostorih gledališča. "Korepeticije s solisti so individualne, ansambelske vaje solistov pa potekajo le na odru zaradi zagotavljanja potrebne razdalje. Baletni plesalci lahko trenirajo brez mask," pojasnjujejo v ljubljanski operi. Seveda tudi med predstavami nastopajoči ne morejo nositi mask.

Enako velja za igralce v Drami. "Igralcem brezpogojne odrske uporabe mask med predstavami seveda ne moremo predpisati, saj bi bila v tem primeru kritično okrnjena možnost njihovega govora in umetniškega izraza, gledalci pa jih tudi ne bi razumeli in slišali. Prav zato je na vsaki predstavi zagotovljeno tudi spoštovanje predpisane najmanjše oddaljenosti prvih vrst oziroma najbližjih gledalcev od odra," dodajajo v Drami.

Tako je te dni videti v zakulisju SNG Opera in balet v Ljubljani. Foto: SNG Opera in balet Ljubljana/Darja Štravs Tisu

Kljub vsemu obiskovalce čaka pester program vsebin

A ne glede na vse se naši hrami kulture trudijo, da bi obiskovalcem tudi v novi sezoni zagotovili zanimive predstave, ki jih ne bodo pustile ravnodušnih.

"Tudi v sezoni 2020/2021 kljub zdravstveni situaciji upamo, da bomo programsko uspešni. Premierskega programa nismo okrnili in smo ga oblikovali smelo in odgovorno do občinstva. Obiskovalcem bomo tudi tokrat ponudili šest krstnih uprizoritev, štiri operne in dve baletni," pove Čepirlova iz SNG Opera in balet Ljubljana.

"Ker ohranjamo vez tudi z mlajšim občinstvom, smo v spored do konca tega leta vključili še štiri mladinske predstave, ki so že polne. Zaradi velikega povpraševanja šol smo prepričani, da bomo v skladu z možnostmi dodali še kakšno v prvi polovici prihodnjega leta."

Trenutni situaciji, ki jo pogosto spremlja negotovost, pa so tudi vsebinsko prilagodili repertoar v SNG Drama Ljubljana. "Zaradi epidemije in vseh dogajanj, ki jih je ta sprožila, smo se znašli v čudnem obdobju, ko nobena stvar ni čvrsta in dorečena, ko se težko na karkoli zanesemo in načrtujemo prihodnost, ker ostaja preveč neznank. Zato večina besedil iz repertoarja 2020/21, podnaslovljenega Lebdenje, govori o trenutkih, ki so nekje 'vmes', ko so se svetovi podrli in jasnih novih možnosti še ni na horizontu," pa pojasnjuje Pristov iz Drame, kjer bodo v tej sezoni pripravili deset novih uprizoritev na velikem odru in v Mali drami, med njimi tri krstne in pet prvih slovenskih izvedb.

"Želimo si, da bi lahko skupaj kljub spremenjenim družbenim razmeram ali ravno zaradi njih ustvarili umetniško vznemirljivo prihajajočo sezono, ki se bo osredotočila na posameznika in družbo v času negotovosti, sprememb in pričakovanja novega horizonta."

"Igralcem brezpogojne odrske uporabe mask med predstavami seveda ne moremo predpisati, saj bi bila v tem primeru kritično okrnjena možnost njihovega govora in umetniškega izraza, gledalci pa jih tudi ne bi razumeli in slišali," pojasnjujejo v ljubljanski Drami. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana