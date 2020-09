Blokada zdravstva: koliko bolnikov bo stranska škoda covid-19? #video

Rakavi bolniki so huda stranska škoda novega koronavirusa. Novi virus je povzročil blokado onkologije, nezdravljenje in nediagnostika pa imata lahko hujše posledice kot bolezen covid-19, opozarjajo zdravniki. Ti so zaskrbljeni nad podatkom, da je bilo aprila letos, ko je bila epidemija novega virusa v Sloveniji na vrhuncu, postavljenih kar za 30 odstotkov manj diagnoz raka.

V oddaji Planet 18 so poročali, da ljudje ne pridejo do družinskih zdravnikov, saj so v kontaktu le z medicinsko sestro. Drugi pravijo, da ne dobijo odgovorov na elektronsko pošto. Vse je podrejeno bolezni covid-19, a v Sloveniji je še veliko drugih življenjsko ogroženih bolnikov, so poročali na Planetu.

Žal se dogaja tudi to, kar se ne bi smelo: nekateri so preprosto obupali nad zdravstvom, kar se med drugim pozna v več nenadnih srčnih infarktih, saj kljub bolečinam v prsnem košu ne obiščejo zdravnika. Več v zgornjem prispevku.