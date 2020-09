"S to pravljico je želela pokazati, da so tudi Slovenke pomembne pri oblikovanju narodne zavesti."

Letos, skoraj 170 let po njenem nastanku, je v novi, posebni slikanici izšla pravljica Rožmanova Lenčica, ki jo je napisala Josipina Urbančič Turnograjska (1833–1852), prva slovenska pesnica, pisateljica, pravljičarka in skladateljica.

V ospredju dogajanja je deklica Lenčica, ki na božični večer vliva svinec v vodo, da bi zagledala prstan, saj bi ji ta napovedal poroko v novem letu. Kmalu zatem spozna fanta, a se odloči, da bo pomagala ostarelemu očetu, ki je brez moškega potomca, da bi odšel v vojsko in se boril proti Turkom. Namesto očeta gre v boj, kjer brani domovino in njene vrednote. Domov se vrne kot zmagovalka in se na Blejskem otoku poroči s svojim izvoljencem Pavlom.

"Josipina Urbančič Turnograjska je pravljico napisala v želji, da bi spodbudila narodno zavest, pripadnost in ljubezen do domovine. Gre za zgodovinsko zgodbo, ki jo je osnovala na slovenski ljudski pesmi. Z njo je želela na simboličen način pokazati, da so tudi Slovenke pomembne pri oblikovanju narodne zavesti. Vedno je poudarjala, da naj se narod poveže, naj bomo strpni in da je raznolikost dobrodošla," je o delu prve slovenske literarne avtorice dejala raziskovalka njenega življenja in dela dr. Mira Delavec Touhami, ki je v novi slikanici napisala tudi spremno besedo.

Posebna knjiga, v kateri je izšla zgodba o prvi slovenski pravljični junakinji, združuje njen izvorni zapis, priredbo v sodobno slovenščino ter prevode v nemščino, angleščino in španščino.

Dočakala je le 21 let

Josipina Urbančič Turnograjska se je rodila v gradu Turn pri Preddvoru, umrla pa je v Gradcu in to pri le 21 letih zaradi poporodnih zapletov in ošpic. V svojem kratkem življenju je napisala več kot 30 povesti, veliko njenih pesmi pa se ni ohranilo. Objavljala je v Slovenski bčeli in Zori.

Josipina Urbančič Turnograjska (1833–1852) Foto: Wikimedia Commons

Bila je dobra pianistka in je tudi sama skladala glasbo. Zelo mlada, še pred svojim 20 letom, je že bila cenjena avtorica, prevajana v različne slovanske jezike, in uživala ugled tudi zunaj meja svoje dežele, predvsem na ruskem dvoru, v Bolgariji in na Slovaškem. Ustvarjalka je bila za svoj čas izjemno izobražena in razgledana.

