Čeprav je zaradi trenutne epidemiološke situacije želja po tem, da bi se lepo uredili, se odpravil v hram kulture in se sprostili ob gledanju baletne ali operne poslastice, neuresničljiva, so v SNG Opera in balet Ljubljana poskrbeli, da boste ljubitelji umetnosti znova prišli na svoj račun. Pa čeprav na daljavo. Posneli so serijo krajših glasbenih in plesnih točk, ki vam bodo popestrile veseli december.

Kar se je zgodilo v prvem valu epidemije novega koronavirusa, se je zgodilo tudi zdaj v drugem – tako kot preostale kulturne ustanove je moralo tudi SNG Opera in balet Ljubljana zapreti vrata za obiskovalce. Ker niso mogli izpeljati za to sezono predvidenega opernega in baletnega programa, ljubiteljev umetnosti pa niso hoteli prikrajšati za glasbeno-plesne užitke, se je umetniško vodstvo domislilo rešitve.

Dobili so idejo, da bi delo pevcem in plesalcem omogočili v manjših skupinah, kot so počeli že spomladi, in tako nadaljevali njihovo umetnost, čeprav brez občinstva. Krajše glasbene in plesne točke, ki so jih poimenovali miniature, so posneli – vsega skupaj gre za 11 točk –, premierno pa si jih boste lahko vsi ljubitelji opere in baleta ogledali prek spletne strani in kanala YouTube 3. decembra, na Ta veseli dan kulture.

Foto: SNG Opera in balet Ljubljana/Darja Štravs Tisu

Foto: SNG Opera in balet Ljubljana/Darja Štravs Tisu

Ravnatelj Staš Ravter je skupaj z umetniškima vodjema opere in baleta snemanje miniatur pozdravil, saj je v tem trenutku to edina mogoča pot, da umetnost in z njo ustvarjalnost ne obstaneta. "Odločitev, da vključimo v naš koronaprogram tudi snemanje instrumentalnih, opernih in baletnih miniatur, je dozorela v sodelovanju z umetniškima vodjema opere in baleta. Namen takšnega ustvarjalnega duha je predvsem ohranjanje stika z zvestim občinstvom in obenem omogočanje umetnikom, da se lahko izražajo, seveda pa je to tudi izjemna priložnost, da dokažemo, da nas ta katastrofa ni uspela onemogočiti," je povedal.

Foto: SNG Opera in balet Ljubljana/Darja Štravs Tisu

Snemanje miniatur so dokumentirali tudi z drugega zornega kota – zaodrja. Kako so potekale priprave in vaje, utrinke s snemanja in kaj so tik pred svojimi točkami ali po njih povedali pevci in plesalci, si lahko ogledate v priloženih videih.

Marko Hribernik, umetniški vodja opere, že napoveduje nov niz snemanj miniatur, ki ga nameravajo izpeljati v začetku decembra, občinstvo pa si jih bo lahko ogledalo za božično-novoletne praznike. Glasbene in plesne točke bodo tudi tokrat razgibane in žanrsko različne, da bodo zadostili različnim glasbenim okusom in pritegnili še več gledalcev, še obljubljajo.