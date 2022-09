Iz muzeja sporočili: Našli smo avtorja teh fotografij!

Dan po tem, ko smo objavili prošnjo Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, kjer so potrebovali pomoč pri iskanju avtorja serije fotografij iz 80. let, so zdaj sporočili, da so ga tudi našli.

Foto: Muzej za arhitekturo in oblikovanje

"Včeraj smo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje iskali avtorja serije štirih črno-belih fotografij, na katerih moški briše z zidu napis demokracija, in ga z vašo pomočjo tudi rekordno hitro našli," so sporočili iz ljubljanskega Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO).

Avtor je znani arhitekt, grafični oblikovalec in fotograf

"Avtor fotografij Demokracija 1–4 (1988) je znani ljubljanski arhitekt, grafični oblikovalec in fotograf Marjan Paternoster (r. 1952), informacijo nam je sporočila njegova sestra. Med drugim je bil tudi dolgoletni član Fotokluba Planinske zveze Slovenije. Na posnetku je dogajanje pred stavbo Nadškofije na Ciril-Metodovem trgu v Ljubljani," je podrobnosti nastanka fotografij pojasnil Primož Lampič, kustos za fotografijo v MAO.

"Brez dvoma jih je posnel nekdo, ki se je zavedal absurdnosti situacije"

Štiri črno-bele fotografije, ki so jih pred časom našli v muzeju, so bile datirane z letnico 1988. "S svojo sicer malo zgodbo na zanimiv, celo humoren način pričajo o nekih nesporno dramatičnih, celo prelomnih časih slovenske zgodovine," je o njih zapisal Primož Lampič in o avtorju, ki je bil do zdaj neznan, dodal, da "jih je brez dvoma posnel nekdo, ki se je zavedal absurdnosti situacije, hkrati pa je poznal medij in bil spreten pri njegovi uporabi."