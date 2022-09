Ga poznate? Muzej išče avtorja teh fotografij.

V ljubljanskem Muzeju za arhitekturo in oblikovanje iščejo avtorja serije fotografij, ki naj bi nastale konec 80. let in na katerih moški z zidu briše napis DEMOKRACIJA.

V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) so pred časom našli serijo štirih črno-belih fotografij, o katerih pa nimajo podatkov, kdo jih je posnel in kako so se znašle v njihovem arhivu, zato za pomoč prosijo javnost.

Dve od najdenih fotografij:

Foto: Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Foto: Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Fotografije so dimenzij 50 centimetrov x 60 centimetrov in datirane z letnico 1988, prav tako so podpisane, a je podpis neberljiv. "Vse dozdajšnje poizvedbe, kdo bi lahko bil njihov avtor, so bile zaman," so pojasnili v MAO.

"S svojo sicer malo zgodbo na zanimiv, celo humoren način pričajo o nekih nesporno dramatičnih, celo prelomnih časih slovenske zgodovine. Ker jih je brez dvoma posnel nekdo, ki se je zavedal absurdnosti situacije, hkrati pa je poznal medij in bil spreten pri njegovi uporabi, v muzeju menimo, da je podobe treba ohraniti," je sporočil kustos v MAO Primož Lampič.

Podpisa na fotografijah jim v muzeju ni uspelo razvozljati. Foto: Muzej za arhitekturo in oblikovanje

V MAO sklepajo, da je fotografije ob neki priložnosti avtor ali nekdo drug podaril muzeju, a bi vendarle pred restavriranjem radi ugotovili identiteto avtorja, morda spoznali njega ali vsaj prejšnjega lastnika ter z njim, če se bo strinjal, sklenili darilno pogodbo in podobe dali restavrirati ali pa mu jih vrnili.

Zato prosijo avtorja, morebitnega prejšnjega lastnika ali kogarkoli, ki bi kaj vedel o avtorstvu, instituciji in kraju javne predstavitve ter okoliščinah, v katerih so bile fotografije predstavljene, da se oglasi ali piše na spodnje kontaktne podatke:

Kontaktna oseba: dr. Primož Lampič, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana

E-naslov: primoz.lampic@mao.si

Tel.: 00386 (1) 54 84 285