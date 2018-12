"Ivan Cankar tudi danes ne bi bil brez dela"

Ivan Cankar je rojstni dan praznoval 10. maja, letos bi imel 142 let. Bil je osmi od dvanajstih otrok obrtniško-proletarske družine trškega krojača. Mladost je preživel na Vrhniki, po realki v Ljubljani je odpotoval na študij na Dunaj, a je tega kmalu opustil. S tem je izgubil štipendijo, zato je denar začel služiti s pisanjem.

Igor Grdina o Cankarju: Zelo kompleksen avtor za zrele ljudi

Večini Slovencev je bil v šoli predstavljen kot pisatelj, ki je z besedami bičal socialne krivice ter zlaganost različnih slojev in struktur takratne družbe. Znan je tudi po globokem spoštovanju svoje matere, domovine in Boga.

Avtor biografije Ivan Cankar: Portret genija, zgodovinar Igor Grdina, pa poudarja, da je Cankar v marsičem kompleksnejši od tistih najbolj znamenitih izjav, kot so "o dolini šentflorjanski". Tega Cankarja po njegovih besedah poznamo, ne poznamo pa tistega mesta v zadnjem tržaškem govoru, kjer o svojih rojakih govori kot "o dobrih ljudeh".

Borut Pahor: Kljub vsemu je bil optimist

V svojih literarnih delih je opisoval družbo svojega časa, neusmiljeno je bičal njeno moralo, pohlep in hinavščino vseh vrst, je v svojem govoru na sinočnji proslavi poudaril predsednik republike Borut Pahor. Po njegovem mnenju tudi danes Cankar ne bi bil brez dela.

Kljub kritičnosti ter opisovanju nesrečnih ljudi in družbe je bil Cankar po Pahorjevem mnenju optimist, kar je tudi poziv sodobnemu človeku.

Še pred proslavo se je Pahor največjemu slovenskemu pisatelju poklonil z vencem, ki ga je položil h grobnici modernistov na ljubljanskih Žalah.

V počastitev spomina na Ivana Cankarja je predsednik Republike Slovenije danes popoldan položil venec h grobnici modernistov na Žalah v Ljubljani. pic.twitter.com/OIcTV8u2G4 — Borut Pahor (@BorutPahor) December 10, 2018

Na 100. obletnico njegove smrti se mu bodo poklonili s celodnevnim mednarodnim posvetom, na katerem bodo sodelovali priznani slovenski literarni zgodovinarji in nekateri gosti iz tujine. V Narodni in univerzitetni knjižnici bo koncertna uprizoritev odlomkov iz Cankarjevih pisem, v Knjižnici Litija pa so obletnici posvetili večer poezije in glasbe.

V Sloveniji po podatkih statističnega urada trenutno živi 17.406 Ivanov in 434 prebivalcev s priimkom Cankar, ni pa nikogar, ki bi bil z imenom in priimkom soimenjak Ivana Cankarja. Po Cankarju je v Sloveniji poimenovanih 44 ulic, štirje trgi, tri nabrežja ter en drevored, en vrh in ena pot. Po njem so poimenovane tudi tri osnovne šole.