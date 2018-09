Novo ljubljansko darilo velikemu slovenskemu pisatelju #foto

Foto: Ana Kovač

"To je naše darilo ob letošnjem Cankarjevem jubileju," ob poklonu slovenskemu pisatelju Ivanu Cankarju pravijo v ljubljanskem dijaškem domu, ki nosi ime prav po njem in kjer ima ustvarjalnost kot del odraščanja pomembno vlogo.

DIC namreč ni samo pedagoška ustanova, temveč živ prostor, ki že desetletja mlade prek umetnosti aktivno postavlja v svet. Je platforma za ustvarjanje, ozaveščanje in participacijo.

Foto: Ana Kovač

Kot del ustvarjalnosti, ki ima svojo mesto in vlogo v DIC, pa je na njegovi fasadi nastala tudi najnovejša stenska poslikava. Avtorji grafita so Matej Markovič, Radovan Jaušovec, Blaž Bačar in Aleš Potočnik iz KUD Pozitiv, ki so bili tudi mentorji delavnice o ulični umetnosti (street art) in grafitih. Ta je potekala v okviru letošnje avgustovske mednarodne izmenjave platforme BITI, ki je v premišljevanju, razpravljanju in ustvarjanju povezala 60 mladih iz Ljubljane, Mostarja, Novega Sada in Sarajeva.

Foto: Ana Kovač

Dijaki in dijakinje zaradi zahtevnosti in varnosti, saj je šlo za višinsko delo, pri izvedbi grafita Cankarja niso sodelovali.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač