Napisi “Jezus” ob avtocesti: tak je prvi odziv odgovornih #foto

Na infrastrukturnih objektih ob slovenskih avtocestah in hitrih cestah je veliko različnih grafitov. Dars napoveduje njihovo odstranitev in sestanek s policijo, stroške pa lahko terjajo tudi od povzročiteljev.

Ta pojav se sicer pojavlja tudi v drugih državah in Slovenija pri tem ni izjema. Na objektih, ki sodijo med avtocestno infrastrukturo, se pojavlja vse več napisov, znamenj, parol, poslikav, grafitov in simbolov, ki na te objekte ne sodijo. Grafiti so se pojavili tudi na informacijskih tablah nad avtocestami in hitrimi cestami. Javne ceste so namenjene prometu, za ustrezno stanje prometnic pa so pristojni upravljavci in izvajalci rednega vzdrževanja javnih cest.

“Upravljavci smo dolžni vse moteče elemente oziroma okoliščine, ki vplivajo na prometna dogajanja in prometno varnost, odstraniti. Opažamo, da so grafitarji vedno predrznejši in se grafiti pojavljajo tudi na mestih, do katerih je težje dostopati, vendar jih to ne odvrača od svojih dejanj. Odstranjevanje grafitov z različnih podlag sicer zahteva precej specifičnega znanja in izkušenj. Predvidevamo tudi, da bi morda ravno z očiščenimi površinami ponovno pripravili nove površine in na ta način ponovno privabili grafitarje, saj smo v preteklosti že izvajali čiščenje oziroma prebarvanje grafitov, vendar so se znova pojavili,” so za Siol.net povedali na Darsu.

Odstranitev grafitov lahko stane tudi do 10 tisoč evrov

Stroški odstranitve niso zanemarljivi. Pri Darsu so kot primer navedli grafite na sicer razmeroma veliki površini stebrov podporne konstrukcije enega od viaduktov. Njihovo sanacijo oziroma odstranitev so ocenili na okrog deset tisoč evrov.

“Grafite, napise in druge poslikave že odstranjujemo in načrtujemo, da bi jih vse lahko odstranili v prihodnjih nekaj tednih. Poleg tega bomo se bomo, še zlasti z vidika možnosti pojavljanja novih, v kratkem sestali s Policijo. Moramo pa poudariti, da so pri nas vsi napisi enako obravnavani, ne glede na to, kakšna je vsebina oziroma kaj predstavljajo. Ravno tako bomo preučili možnost prekritja površin na portalih (elektronskih tablah nad avtocestami in hitrimi cestami) s folijo, katera nam bo omogočala lažjo odstranitev grafitov, če se bodo ti znova pojavili.

Dars ne more kaznovati, lahko pa kršitve prijavi policiji

Zakon o cestah v 6. členu določa, da vse stroške odstranitve takih napisov poravna povzročitelj, upravljavec javne infrastrukture pa ima možnost, da stroške izterja. Zakonske podlage omogočajo upravljavcu brezplačno pridobivanje podatkov, ki omogočajo identifikacijo povzročitelja.

“Vsem, ki počnejo tovrstna prepovedana dejanja, želimo sporočiti, da bodo kršitve prijavljene in da bodo izdani računi za odpravo posledic risanja grafitov, napisov, znamenj, parol,” opozarjajo na Darsu.

Kaznovanje za take primere ni v njihovi pristojnosti, so pa v preteklosti risanje grafitov že prijavili policiji. Ta tovrstna dejanja obravnava kot sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje poškodovanja tuje stvari (220. členu KZ-1). Za kaznivo dejanje je predvidena denarna kazen ali zapor do dveh let.