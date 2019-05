Na Vrhniki bodo na svoj račun prišli ljubitelji kave

Oglasno sporočilo

Dogodek je namenjen predvsem predstavitvi butičnih ponudnikov, ki so tako ali drugače povezani s kavo, letošnja rdeča nit festivala je poimenovana KAVA IN HRANA.

Predstavili se bodo zanimivi ponudniki dobre kave, kavnih napitkov, kavnih sladic in prigrizkov. Kljub temu, da se Vrhnika po številu prebivalcev ne more postaviti ob bok velikim evropskim kavnim prestolnicam, pa se organizatorji trudimo, da z vsebino in ponudbo sledimo svetovnim kavnim smernicam.

Dogodek bo v parku pri Cankarjevem domu na Vrhniki, v primeru slabega vremena pa boste kavne dobrote okušali znotraj Cankarjevega doma.

1. Okrogla miza Okrogla miza bo namenjena pogovoru o kavi malo drugače. Kavo, kot je niste navajeni, vam po poskusil postreči moderator Noah Charney, in sicer mu bosta s svojimi idejami pomagala odličen slovenski chef Janez Bratovž in prvi slovenski mikropivovar Matthew Charlesworth. Vabimo vas, da se s svojimi idejami udeležite izziva, ki bo nagrajen z degustacijo prigrizkov in piva s kavnim priokusom. 2. "Cupping" točka Pridružite se celodnevnemu "cupping" maratonu vrhunskih kav in okusite raznolike okuse iz mikrokavnih nasadov Gvatemale, Brazilije, Hondurasa, Jemna, Paname, poleg tega pa spoznajte še eno izmed najbolj cenjenih sort kav Geisha. Dogodek bo v skladu s protokolom v izvedbi lokalne pražarne Escobar.

