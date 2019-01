Celjsko gledališče o Kobalovem plagiatu: Podali bomo kazensko prijavo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V SLG Celje so predstavili okoliščine umika predstave Profesionalci espe s sporeda.

Mag. Tina Kosi, direktorica SLG Celje, je pojasnila okoliščine in dogodke, ki so privedli do odkritja, da je besedilo predstave Profesionalci espe, ki ga je Boris Kobal predstavljal kot izvirno avtorsko delo, plagiat.

"Opozorilo, da je to besedilo plagiat, sem dobila 9. januarja, še isti dan smo začeli iskati izvirno besedilo, pridobili smo ga naslednji dan. Na prvi pogled je kazal veliko podobnost, podrobnejša primerjava je pokazala, da gre za prevod drame Alda Nicolaja z nekaj okrajšavami," je pojasnila Tina Kosi.

"Osebe, ki nas je opozorila na to, da gre za plagiat, ne želim imenovati," je dejala direktorica, "če želi, naj se javi sama." Potrdila pa je, da gre za nekoga iz kulturniških krogov.

Tina Kosi, direktorica SLG Celje Foto: Mediaspeed

Borisa Kobala so pozvali, naj se o tem izreče, ta je odgovoril, da zadevo preverja pri nosilcu avtorskih pravic Alda Nicolaja, pozneje se ni več odzival.

"V gledališču smo odpovedali nadaljnje uprizoritve predstave in podali samoprijavo," je še povedala Tina Kosi in poudarila, da so v četrtek avtorske pravice tudi uredili. "Zaradi samoprijave bomo plačali nižje tantieme, dobrih tri tisoč evrov, dobili smo tudi prepoved igranja te igre v prihodnje," je pojasnila.

Gledališče bo tudi podalo kazensko prijavo zaradi neupravičene pridobitve premoženjske koristi iz naslova avtorskega honorarja, je povedala direktorica. Znesek avtorskega honorarja za izvirno besedilo, ki so ga plačali Kobalu, znaša 13 tisoč evrov bruto.

"V prihodnje z njim ne bomo več sodelovali," je zatrdila direktorica SLG Celje.

Preberite še: