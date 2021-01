Žrtvam potresa na Hrvaškem kuhajo tudi slovenski kuharski mojstri

V nedeljo se je na Hrvaško odpravila ekipa slovenskih kuharskih mojstrov iz Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, da bi za dva dni prevzela pripravo hrane za ljudi, ki jih je prizadel rušilni potres v Petrinji in okolici, pa tudi za vse, ki pomagajo pri odpravljanju posledic potresa.

Leto 2020 bo večini ljudi v spominu ostalo kot obdobje, ko se je svet, kot ga poznamo, ustavil in obrnil na glavo. Kot... Posted by Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije on Monday, January 11, 2021

"Med člani Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije je takoj po nesreči završalo, številni so se oglasili na naš poziv, da odidemo v najbolj prizadete kraje in po svojih močeh pomagamo, kolikor pač lahko," je na Facebooku zapisal predsednik društva Tomaž Vozelj, ki so se mu pridružili Alma Rekić, Branko Podmenik, Martin Blejec, Boštjan Kovačič, Davor Družinec, Staš Zorzo, Zdravko Krnjajić, Dušan Veršec, Boštjan Palčič in Mare Spinell.

"Takoj smo stopili v stik z našimi kuharskimi prijatelji iz Hrvaške kuharske zveze, ki so se po nesreči vključili v prostovoljske strukture na licu mesta, jim izrazili svojo podporo in se dogovorili, da jim s svojim prihodom vsaj na kratko omogočimo malce počitka. Nekateri od njih so v pogonu že vse od nesrečnega dne, vseeno pa jim energije, dobre volje in sočutja ne zmanjkuje, kvečjemu obratno," je zapisal.

Martin Blejec Branko Podmenik Boštjan Kovačič Boštjan Palčič Davor Družinec Dušan Veršec Zdravko Krnjajić Staš Zorzo Posted by Alma Rekic on Monday, January 11, 2021

Slovenska četa je kuhinjo osnovne šole v Sisku prevzela v ponedeljek, tam kuhajo tudi danes, na dan pripravijo in razdelijo približno 1500 obrokov. "Visoka kulinarika tokrat seveda ni v ospredju, pripravljamo enostavne in hranljive obroke, namenjene za transport, kot so enolončnice, rižote, testenine z omakami ...," je na Facebooku pojasnil Vozelj.

Dodal je še, da so že ob samem prihodu v Sisak bili bogatejši za nepozabno izkušnjo: "Hvaležnost v očeh ljudi, ki so ostali brez vsega, je neizmerna, in čeprav je težko, ko vidiš obupane ljudi, ki se jim sredi pogovora oči začnejo solziti in ostanejo brez besed, na koncu veš, da si z majhno gesto pomoči marsikomu vrnil vsaj malo upanja v lepšo in bolj solidarno prihodnost."