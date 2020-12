Zgodba o uspehu iz Posočja: Tudi v času največje stiske se rojevajo uspešne zgodbe

Med pandemijo je zaradi ukrepov za zajezitev širjenja covid-19 veliko malih podjetij utrpelo finančno škodo zaradi upada povpraševanja in posledično padca dohodka. Številna med njimi so bila na robu preživetja. Hkrati so potrošniki postali vedno bolj naklonjeni lokalni hrani, lokalnim pridelkom in lokalnim virom.

Na podlagi teh dveh dejstev je Argeta, ki do družbe čuti posebno odgovornost, začela novo pobudo. Odločili so se podpreti lokalno podjetje, ribogojnico Faronika iz Tolmina, ki je zaradi ukrepov utrpela padec prodaje rib.

"Bili smo ob 90 odstotkov prihodkov"

Ribogojnico Faronika, kjer skrbijo za vzrejo in prodajo avtohtonih vrst sladkovodnih rib, je epidemija prizadela bliskovito in zelo močno. Jernej Kusterle, namestnik direktorice ribogojnice Faronika, je pojasnil, da bi zaradi izgube trga podjetje kmalu zaplavalo v rdeče številke: "Zaprtje vrtcev, šol, javnih zavodov, gostinskih obratov in meja v spomladanskem času epidemije je skupaj z drugimi ukrepi, ki smo jih morali sprejeti, za nas pomenilo izpad od 85 do 90 odstotkov prihodkov."

Ribogojnica Faronika je že pred epidemijo sprejela strateško odločitev, da si dolgoročno poišče večjega partnerja, zato je to sodelovanje tudi za njih še posebej dobrodošlo. "Mlada podjetja smo polna idej, optimizma, rada tvegamo," pojasnjuje Jernej Kusterle in dodaja: "Pri realizaciji nam zmanjka nekaj sredstev ali energije za preboj na večji trg." Za to je potreben večji partner, ki potrebe malega podjetja razume in spoštuje, sam pa ima večji finančni in tudi distribucijski zagon.

Stisko podjetja med prvim valom epidemije so zaznali v Atlantic Grupi in se zelo hitro odločili, da mu ponudijo pomoč. Od ribogojnice Faronika so zato junija odkupili presežek posoške postrvi. V okviru blagovne znamke Argeta so zasnovali recept za nov namaz, ki ga na trgu še ni bilo. Nastal je nov ribji namaz – namaz iz posoške postrvi.

Podjetje Faronika, ki je v lasti Ribiške družine Tolmin, je bilo ustanovljeno leta 2011. Leta 2015 je bila na področju sotočja rek Soče in Tolminke zgrajena nova ribogojnica Faronika

Dolina Soče na krožniku

Sodelovanje ribogojnice Faronika z Argeto in Mercatorjem je idealna priložnost za promocijo posoške ribe in doline Soče.

"Posoška riba je vrhunska riba, ki si zasluži prepoznavnost in mesto na krožnikih svetovnih kuharskih mojstrov, predvsem pa na krožnikih vsakega slovenskega gospodinjstva. Z ribjim namazom Argeta Posoška postrv bodo kupci lahko okusili dolino Soče," so prepričani.

Namaz Argeta Posoška postrv se bo odlično podal na kruh, krekerje in popečen toast, lahko pa ga kombiniramo tudi z različno zelenjavo in pripravimo slastne kanapeje za lahek popoldanski prigrizek ali pogostitev.

V težkih trenutkih se rodijo izjemna sodelovanja

"Trajnostna načela delovanja, med katera spada tudi pomoč lokalnemu gospodarstvu, so ena izmed osnovnih vrednot Argete. Trajnostno delovanje pričakuje tudi potrošnik, prav tako smo zaznali, da je kupec naklonjen lokalnim proizvajalcem in lokalnim okusom. Potrošnikom je zato treba priti naproti," je pojasnil Enzo Smrekar, podpredsednik Atlantic Grupe za delikatesne namaze, Donat Mg in internacionalizacijo.

"Ker nas prilagodljivost potrošniku vodi že pri drugih izdelkih, kjer se prilagajamo vsakemu specifičnemu trgu z izborom okusov po željah potrošnikov, je bilo tako logično kot tudi skladno s trajnostnimi načeli, da takoj pomagamo. Na srečo naša industrija ni tako močno pod pritiskom krize kot nekatere druge, ampak to ne pomeni, da ne moremo še komu drugemu pomagati. In to je bilo osnovno vodilo, ki je tudi sicer del našega vsakodnevnega razmišljanja in DNK."

Atlantic Grupa je odkupila posoške postrvi, ki jih v ribogojnici Faronika zaradi izgube trga niso mogli prodati. Iz odkupljenih rib je ustvarila nov okus Argeta Posoška postrv.

Pol leta za prvo zgodbo o uspehu

Zgodba ribjega namaza Argeta Posoška postrv je zahtevala sprejetje različnih postopkov, hitrih reakcij, tveganih odločitev in učinkovitih ukrepanj, vse za rešitev lokalnega dobavitelja in razvoj zares posebnega produkta. Zasnova, priprava, proizvodnja in lansiranje povsem novega izdelka so trajali manj kot šest mesecev.

"Za nas je bil velik izziv pravočasno zagotoviti dizajn in embalažo, ki prihaja iz Italije. Ta je bila v času koronavirusa pod posebnimi pritiski, tako da je bila tudi ta dobava težavna. Vsi partnerji smo vse izpeljali izredno hitro, veliko hitreje, kot bi to potekalo po običajnih rokih," dodaja Enzo Smrekar.

Celoten postopek je bil uspešen zaradi izjemnega sožitja vseh vpletenih partnerjev – Atlantic Grupe, Mercatorja in ribogojnice Faronika. S tem je pobuda #PodpiramoLokalno dobila prvo zgodbo o uspehu, za katero si želijo, da bi navdušila tudi številne druge male podjetnike.

Sodelovanja z manjšimi podjetji vendarle niso tako preprosta. Manjša podjetja namreč težje sledijo dobavnim količinam in standardom kakovosti, tudi zato je ta zgodba sodelovanja z manjšim podjetjem za Argeto še toliko bolj pomembna.

Nova pot za vse partnerje

V zgodbi Faronike in presežka posoške postrvi se prepleta mnogo vrednot in igralcev. Za sodelovanje so se hitro odločili tudi v Mercatorju. Tako Argeta kot Mercator se zavedata pomena sodelovanja z lokalnimi dobavitelji.

"V času koronakrize, ki jo vsi živimo, je še bolj jasno, kako pomembno je partnerstvo z našimi majhnimi dobavitelji ter našimi večjimi domačimi in regionalnimi dobavitelji. Na pobudo Argete smo se odzvali takoj. Rezultat sodelovanja je namenjen potrošniku, ki bo prepoznal tudi vrednost tega projekta. Prepričan sem, da imamo zelo dober in kakovosten, vrhunski izdelek," je povedal Tomislav Čizmić, predsednik uprave Mercatorja.