Zdrava priprava hrane: cvrtje na vroč zrak

Čeprav je olje v majhnih količinah popolnoma dobrodošlo za naše telo, pa ima lahko njegova pretirana uporaba pri pripravi hrane vrsto negativnih učinkov. Gre namreč za maščobo, ki daje poseben okus, a se v telesu hitro nalaga, zato je treba njeno količino uravnavati, če ne celo omejiti. Da bi našli popolno ravnovesje med okusom in zdravim načinom prehranjevanja, so pri Tefalu zasnovali zdrav cvrtnik EasyFry , ki združuje cvrtje na vroč zrak, žar, kuhanje na pari in še veliko več.

Olje je ena od sestavin, brez katere si težko predstavljamo pripravo hrane, a tudi to je mogoče. Če brez njega ne gre, je smiselno njegovo količino vsaj omejiti. To omogoča cvrtnik EasyFry. Za pripravo ocvrtega krompirčka boste z njim porabili zgolj osem mililitrov olja, medtem ko bi ob cvrtju na navaden način porabili kar dva litra olja.

Prednosti zmanjšanega uživanja olja

Olja so ena najbolj kaloričnih živil. Ena majhna žlica olja vsebuje kar 130 kalorij in 13 gramov maščob, medtem ko vse potrebne maščobe dobimo že iz drugih prehranskih virov. Raje posegajte po polnovrednih živilih, kot so avokado, oreščki in semena, ki so bolj zdrava. Vsebujejo zdrave maščobe, ki bodo zagotovile veliko več mikrohranil, vlaknin, beljakovin in ogljikovih hidratov.

Dajte okusu hrane priložnost. Z zdravim cvrtnikom EasyFry bo vaša hrana pripravljena z 99 odstotki manj olja ali celo brez njega. Hrana brez olja je okusnejša. Že res, da olje hrani doda poseben okus, a na okus olja so brbončice enostavno navajene. Bolj ko ga uporabljate, bolj ste navajeni na njegov okus. Poskusite pripraviti hrano brez ali le z malo olja in hitro boste spoznali, da imajo tudi druge sestavine v vaših jedeh poseben in bogat okus.

Zmanjšan vnos olja bo blagodejno vplival tudi na vaše dobro počutje. Vaša teža bo bolj zdrava, morda je boste nekaj celo izgubili, če seveda ne boste manjšega vnosa kalorij prek olja nadomestili z drugimi odvečnimi kalorijami. Hvaležno vam bo tudi vaše srce.

Pretirano uživanje olja negativno vpliva tudi na vašo raven energije. Mastna hrana, pripravljena z večjimi količinami olja, povzroči kar 30 odstotkov zmanjšano sposobnost absorpcije in dostave kisika prek krvi. Takšen učinek deluje kar štiri ure. To pomeni, da bo vaša raven energije še več ur po zaužitju mastne hrane nižja, kot bi bila ob bolj zdravi prehrani.

Cvrtnik EasyFry je vse, kar potrebujete Kuhinjski aparat 9 v 1 ali cvrtnik EasyFry vam omogoča, da: cvrete na vroč zrak,

pečete v pečici,

pražite,

pečete slaščice,

popečete,

pogrejete,

zapečete in

posušite. Aparatu je priloženo vse, kar potrebujete za uspeh pri pripravi jedi: pladenj proti kapljanju, plošča za žar z ročajem, dve rešetki, košara za ocvrt krompirček in komplet za pečenje. Z njim lahko prihranite čas, saj lahko pripravite kar tri jedi hkrati. Ponaša se s tehnologijo za izjemno hrustljavo cvrtje na vroč zrak. Njegov sistem za kroženje vročega zraka poskrbi, da bo hrana hrustljavo zapečena z malo ali nič dodanega olja.

Manj olja, jedi pa še vedno sočne in hrustljave

Cvrtnik EasyFry 2 v 1. Prevelika uporaba olja naj bi celo zavirala delovanje našega imunskega sistema, zaradi česar je njegova zmanjšana uporaba lahko koristna tudi za naše splošno zdravje in dobro počutje. Prvi korak do manjše uporabe olja je uporaba temu prilagojenega gospodinjskega parata. Tefalov cvrtnik EasyFry bo poskrbel, da bo vaša hrana pripravljena brez ali z najmanjšo mogočo količino olja. Tako bodo vaši obroki bolj zdravi, a hkrati prav nič manj okusni. Za pripravo jedi boste namreč porabili kar 99 odstotkov manj olja, meso, na primer piščanec, pa bo še vedno sočno, njegova kožica pa hrustljava.

S cvrtnikom EasyFry lahko cvrete na vroč zrak, pripravljate jedi za žar, kuhate na pari ali pa pripravljate sočne in slastne sladice. Pri Tefalu so pripravili tudi prav posebno e-knjižico s čudovitimi recepti, ki vam bodo olajšali pripravo vaših prvih jedi s cvrtnikom EasyFry. Ko se boste nanj navadili, si ne boste več predstavljali priprave jedi brez njega.