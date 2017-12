Za silvestrsko večerjo v Ljubljani tudi 140 evrov na osebo

V letu 2017 nas čakata le še dva dneva. Kako zasedeni so ljubljanski hoteli v središču prestolnice za najdaljšo noč v letu in kaj pripravljajo gostinci?

Po tem, ko je slovenski turizem v prvem polletju beležil rekordne številke po osamosvojitvi, tudi po prvih 11 mesecih letošnjega leta še naprej raste.

V luči turističnega razcveta je po vzoru poletja, ko je bilo mnogo ljubljanskih hotelov več kot 90-odstotno zasedenih, veliko zanimanje tudi ob koncu leta.

340 evrov za noč v petzvezdničnem hotelu

V Interontinentalu je na voljo 345 ležišč. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida V edinem petzvezdičnem hotelu v Ljubljani Intercontinental imajo za novo leto na voljo še nekaj prostih sob, vendar pričakujejo, da bodo povsem polni. Cena za osnovno sobo v hotelu na Bavarskem dvoru znaša 340 evrov na noč.

Povsem razprodani so tudi v Vandru, hotelu v stari Ljubljani. Tam so se cene za nočitev z zajtrkom gibale med 190 in 265 evri. Prostih sob ni več niti v Hotelu Slon. Cena za nočitev z zajtrkom za dve osebi se je začela pri 180 evrih.

V Slonu in Vandru opažajo okrog deset odstotkov večjo zasedenost kot lani, medtem ko Intercontinental lani še ni obratoval.

Ljubljanskim hotelirjem se smeji, turistične agencije pa v težavah

Restavracija v Plečnikovi stavbi razprodana mesec dni

Podobno kot hoteli so zasedene tudi restavracije v središču mesta. Silvestrska večerja v eni najboljših slovenski restavraciji JB v pritličju Plečnikove stavbe na začetku Miklošičeve ceste je razprodana že kakšen mesec. "Še vedno vsak dan dobimo krog deset elektronskih sporočil s prošnjo za rezervacije," razlaga lastnik Janez Bratovž, ki je letos praznoval 25-letnico odprtja svoje prve restavracije.

Silvestrska večerja bo v restavraciji, ki je bila leta 2010 uvrščena med top 100 restavracij sveta, vsebovala deset hodov, cena po osebi pa bo znašala 80 evrov. Okrog 95 odstotkov gostov bo Italijanov.

Za sedemhodno silvestrsko večerjo v Strelcu bo treba odšteti 140 evrov. Foto: Miha First

Na gradu večerja za 140 evrov

Nekaj miz za večerjo na najdaljšo noč v letu je še prostih na vrhu Ljubljane, na gradu, v Strelcu. Silvestrska večerja bo ob sedmih hodih imela tri pozdrave iz kuhinje, vključen je tudi šampanjec, cena pa znaša 140 evrov.

V 20. nadstropju neomejen šampanjec

V edinem petzvezdničnem hotelu v Ljubljani bo treba za silvestrsko večerjo s sedmimi hodi odšteti 135 evrov. Meni za večerjo je sestavil italijanski kuhar z Michelinovo zvezdico Alfredo Russo, rezervacije pa so pred časom zaradi razprodanosti zaprli. Kdor ne bo želel večerjati, si bo lahko iz 20. nadstropja ogledal ognjemet. Za 50 evrov boste lahko med 23.30 in 0.30 neomejeno pili šampanjec.

V Slonu bodo ponudili dve različici silvestrske večerje. Za prvo s sedmimi hodi bo treba odšteti 95 evrov, druga, ki je sestavljena iz petih hodov, pa bo stala 60 evrov. V Vandru bodo ob vstopu v novo leto večerjali s tematiko Hollywooda. Za osem hodov bo treba odšteti sto evrov.