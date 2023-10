Vinske zvezde na Ljubljanskem gradu #foto

Gašper Čarman, priznani slovenski vinski poznavalec in organizator vinskega festivala Top Vino by Evino

Gašper Čarman, priznani slovenski vinski poznavalec in organizator vinskega festivala Top Vino by Evino Foto: Mediaspeed

Gašper Čarman, priznani slovenski vinski poznavalec in trgovec, je na letošnji, tretji izvedbi festivala Top Vino by Evino znova zbral množico zvenečih vinskih imen iz Slovenije in tujine. Pestra zasedba vinskih kleti pa tudi destilarn je na sončno nedeljo na Ljubljanski grad privabila ogromno obiskovalcev, tako domačega občinstva kot turistov, ki so obisk Ljubljane združili s pokušino vrhunskih vin.

Foto: Siol.net

Na festivalu, ki bo po nedeljskem prvem dnevu svoja vrata odprl tudi v ponedeljek, se je predstavilo več kot sto vinskih kleti in destilarn z vsega sveta. Ob slovenskih vinih je bilo mogoče poskusiti tudi, kaj pridelujejo v Italiji, Španiji, Franciji, na Portugalskem, Hrvaškem, v Srbiji, Avstraliji, na Novi Zelandiji, v ZDA in Argentini.

Predstavnik šampanjske kleti Pol Roger Foto: Mediaspeed

"Potrudili smo se, da smo na enem mestu združili najboljše, kar premore Slovenija, ter vrhunsko ponudbo iz tujine," je ob tem povedal Čarman, ki je v Ljubljano pripeljal najbolj znana slovenska vinska imena, kot so kleti Movia, Marjan Simčič in Edi Simčič, pa Bjana, Ščurek, Tilia, Burja in Protner, manjkala ni niti klet Gravner, najslavnejša slovenska klet iz italijanskega zamejstva.

Marjan Simčič z ženo Valerijo Foto: Mediaspeed

Prvi mož banke NLB Blaž Brodnjak z bratom Tinetom v Halozah prideluje vina Familija. Foto: Mediaspeed

Z italijanske strani Brd sta med drugim prišla Denis Sturm iz kleti Sturm in Mateja Gravner, hči legendarnega zamejskega vinarja Joška Gravnerja. Foto: Mediaspeed

Mitja Herga je predstavljal pridelek z jeruzalemskih gričev. Foto: Mediaspeed

Ob njih so svoja vina predstavljale mnoge prestižne znamke iz tujine od šampanjskih kleti Pol Roger in Charles Heidsieck do slavne španske kleti Vega Sicilia in toksanske Tenuta di Biserno.

