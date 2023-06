Veliko poletja v majhnem kozarčku #video

Spomladi, poleti in jeseni, ko zorijo različne sorte sadja, je čas, da se lotimo vkuhavanja marmelad ali džemov. Letošnja prva marmelada, ki smo jo skuhali, je seveda jagodna, ki smo ji za malce več okusa dodali temne čokoladne kapljice in dobili čudovito poslastico, ki se prileže na toastu, palačinkah, cesarskem pražencu in v drugih pecivih. Za drugo marmelado pa smo vzeli zrele marelice in dobili klasičen okus marmelade, ki je popolna za zajtrke, vsa peciva in piškote, najboljša pa je kar na žlico. Sveže in sočno sadje, vrhunski sladkor za želiranje, nekaj dodatkov in dobimo najboljšo marmelado, ki že zjutraj posladka naš dan.

Marmelade so čisto gladki sadni namazi, ki nastanejo s kuhanjem sadnega pireja in sladkorja. Džemi pa vsebujejo večje koščke sadja in so praviloma skuhani prej, saj želimo, da se ohranijo čim večji koščki sadja. Ker so marmelade bolj gladke, jih lahko uporabljamo tudi za premazovanje piškotov in drugega peciva.

Skupaj z ljubiteljsko kuharico in ustvarjalko različnih receptov Štefko Kop, ki ustvarja pod blagovno znamko Štefkine dobrote, smo se lotili priprave odličnih spomladanskih marmelad.

Okusne spomladanske marmelade ali džemi z želirnim sladkorjem Wiener Zucker

Jagodna marmelada s čokoladnimi kapljicami

Sestavine:

500 g želirnega sladkorja Wiener Zucker 2:1 (1 škatla)

2 kg jagod

100 g čokoladnih kapljic

Postopek

Jagode operemo, očistimo in narežemo. Dodamo polovico sladkorja in dobro premešamo. Dodamo še drugo polovico sladkorja in spet premešamo. Postavimo na ogenj in med kuhanjem ves čas mešamo, pobiramo pene. Po petih minutah naredimo želirni preizkus. Proti koncu kuhanja dodamo čokoladne kapljice. Kuhamo še nekaj minut. Marmelado naložimo v vroče kozarce in jih dobro zapremo. Lahko jih postavimo v vročo pečico (100 °C) ali jih samo zavijemo v odejo, da se počasi ohlajajo.

Marelična marmelada

Sestavine:

1 kg želirnega sladkorja Wiener Zucker 1:1

1 kg marelic

Postopek

Marelice operemo, razkoščičimo in narežemo. V lonec stresemo marelice in polovico sladkorja, premešamo in dodamo preostali sladkor ter spet premešamo. Postavimo na ogenj in med kuhanjem ves čas mešamo. Pobiramo pene. Po petih minutah naredimo želirni preizkus. Ko se marelice zgostijo in zmehčajo, jih spasiramo. Natočimo v vroče kozarce in dobro zapremo. Lahko jih postavimo v vročo pečico (100 °C) ali jih samo zavijemo v odejo, da se počasi ohlajajo.

Polni okusi marmelad s pravimi želirnimi sladkorji Osnovna sestavina želirnih sladkorjev je kristalni sladkor, ki je pomešan z ravno pravšnjo mero pektina in citronske kisline. Zaradi ustrezne mešanice sestavin je proces želiranja učinkovit, hiter in nadvse preprost, kar daje marmeladi pristen okus in dolgoročno uporabo brez dodatne primesi konzerviranih sredstev. Z uporabo želirnih sladkorjev Wiener Zucker so marmelade kuhane zelo hitro, kar zagotavlja praktičnost in enostavnost pri pripravi svoje najljubše marmelade. Za različne vrste sadja so na voljo tudi različne vrste želirnih sladkorjev, ki jih bomo izbirali tudi glede na to, kako sladke marmelade želimo pripraviti. Pri pripravi formule za želirni sladkor Wiener Zucker so upoštevali slovensko mikroklimo, ki vpliva tudi na količino sladkorja v sadju.

Najboljše marmelade, ki se jih ni mogoče naveličati:

3 stebla sveže rabarbare

pol kilograma jagod

300 g želirnega sladkorja Wiener Zucker 1:1

Borovničeva marmelada:

600 g borovnic

400 g želirnega sladkorja Wiener Zucker 2:1

sok polovice limone

1 kg rdečega ribeza

sok ene limone

0,5 kg želirnega sladkorja Wiener Zucker 1:1

Jagoda, limeta in vanilja

750 g jagod

400 g želirnega sladkorja Wiener Zucker 2:1

semena enega stroka vanilje

sok dveh limet

Za različne vrste sadja izberemo sladkor s pravim razmerjem: Normalno sladke marmelade Želirni sladkor Wiener Zucker 1:1 je primeren za sadje, ki nima prevelike vsebnosti naravnega sladkorja. Uporaba: 1 kg sadja, 1 kg želirnega sladkorja Wiener Zucker 1:1 Za večje količine sadja je na voljo tudi v pakiranju Wiener Zucker 2:1 XXL, 1 kg. Malce manj sladke marmelade Želirni sladkor Wiener Zucker 2:1 je primeren za pripravo marmelad in džemov, kjer je vsebnost sladkosti v sadju malenkost izrazitejša – jagode in maline. Uporaba: 1 kg sadja, 500 g želirnega sladkorja Wiener Zucker 2:1 Za vse ljubitelje organskih izdelkov ima Wiener Zucker v svoji ponudi tudi BIO želirni sladkor Wiener Zucker BIO 2:1, 500 g, ki ga običajno uporabljamo za ekološko pridelano sadje. Manj sladke marmelade ali za zelo sladko sadje Za marmelade iz izrazito sladkega sadja, kot so kakiji ali fige, uporabljamo želirni sladkor Wiener Zucker 3:1, ki je odličen tudi, kadar si želimo manj sladke marmelade. Uporaba: 1,5 kg sadja, 500 g želirnega sladkorja Wiener Zucker 3:1

NASVETI ZA VKUHAVANJE MARMELADE

Kakšno sadje izbrati za marmelade?

Za pripravo marmelade je najboljše izbrati zrelo sadje, saj aroma in okus zrelega sadja vplivata na njeno sočnost. Sadje naj bo sveže in zrelo, a ne prezrelo, saj je lahko v tem primeru marmelada preveč tekoča.

Sadje pred kuho olupimo, izkoščičimo in odstranimo peclje. Narežemo ga na manjše koščke ali ga zgnetemo s paličnim mešalnikom ali vilicami. Manjši ko so delčki sadja in bolj ko je skrbna priprava, krajši je čas kuhanja marmelade.

Želirni sladkor moramo vmešati, ko začnemo kuhati marmelado, kar je še pomembnejše, če je sadje pasirano. Sladkor je namreč konzervirano sredstvo in ga je dobro dodati v začetni fazi kuhanja.

Kakšno posodo potrebujemo?

Za pripravo marmelade uporabimo nerjavečo posodo z močnim dnom, da se marmelada ne zažge. Posodo napolnimo do polovice. Marmelado vedno kuhamo brez pokrova.

Sadje je v povprečju kuhano v od štirih do šestih minutah, odvisno od tega, ali je drobno narezano, pasirano ali premalo zrelo. Pene med kuhanjem pobiramo z žlico in jo odstranimo.

Želirni preizkus: ali je marmelada že kuhana?

Žličko marmelade med kuhanjem nakapljamo na hladen krožnik. Če se marmelada lepo strjuje, pomeni, da je že kuhana in jo lahko damo z ognja, sicer pa kuhamo še malenkost dlje.

Če je marmelada preveč kompaktna, jo lahko zmešamo z malo vrele vode in dobro premešamo, da se agregatno stanje prilagodi želeni ravni.

Dodatki: da ali ne?

Pri dodajanju raznih dodatkov velja pravilo: manj je več, bodimo zmerni. Dodajamo lahko brandy, alkoholne likerje, rum, začimbe, kot so vanilja, ingver, cimet, pa tudi čokolado.

Steriliziranje kozarcev

Pred kuhanjem marmelade najprej poskrbimo za čistočo pribora, kozarcev in pokrovčkov. Stare pokrovčke zavržemo in vedno kupimo nove, saj je od brezhibne čistoče pokrovčkov močno odvisno, ali bo marmelada ostala neoporečna.

Vročo marmelado nalagamo v vroče kozarce, da ne bi počili zaradi intenzivne spremembe temperature.

Idealna temperatura za hrambo marmelade je med 4 in 12 °C.