V Srbiji tekmovali v kuhanju živalskih testisov #video

V majhni vasici Lunjevica v osrednji Srbiji so pretekli konec tedna priredili že 17. tradicionalno Mud(r)ijado, kulinarično tekmovanje v pripravi živalskih testisov.

Na njem so se pomerili kuharji z vseh koncev sveta, nekateri so v tej eksotični disciplini že izkušeni mački, drugi začetniški navdušenci, je poročal Reuters.

Od enolončnic do pice

"Gre za dogodek, ki mu v svetu ni para," je za Reuters zatrdila Jovana Erović, organizatorka tekmovanja, na katerem udeleženci iz živalskih testisov pripravljajo najrazličnejše jedi od enolončnic in klobas do omak za testenine in celo pice. Glavne sestavine v večini "prispevajo" biki, divji prašiči in noji.

Prireditev tradicionalno pritegne več tisoč obiskovalcev, letos jih je bilo zaradi pandemije koronavirusa le nekaj sto, vsi po vrsti pa so bili nad dogodkom navdušeni, je še poročal Reuters.

"Čudovita izkušnja, česa takšnega ne doživiš nikjer drugje," je dejal obiskovalec iz Anglije, ki mu je bil všeč tudi družabni vidik dogodka: "Vsi se družijo in skupaj kuhajo, nato pa se po nekaj kozarcih pijače družijo in spoznavajo z obiskovalci."

Okusnost jedi je odvisna od spretnosti kuharja

Novinarji Reutersa so na dogodku srečali tudi obiskovalca iz ZDA, menda izkušenega poznavalca jedi iz testisov, ki je povedal, da je okusnost jedi odvisna predvsem od spretnosti kuharja. "Vse je odvisno od tega, kdo jed pripravi, nekatere preprosto niso dobre, če pa kuhar obvlada svoj posel, so lahko fantastične," je dejal in še posebej pohvalil klobaso iz testisov, ki sta jo pripravila kuharja iz Nemčije. Svojo različico bratwursta sta postregla s klasičnim kislim zeljem in krompirjevim pirejem.

