V Mariboru praznujejo štajersko novo leto #video

Ob 11. uri in 11 minut se je v Mariboru začelo največje martinovanje v Sloveniji. Organizatorji štajersko novo leto, tako neuradno tam imenujejo praznovanje, vsako leto pripravijo 11. novembra, ne glede na to, za kateri dan v tednu gre.

Letošnje, že 36. mariborsko martinovanje bo trajalo pozno v noč. Obiskovalci si lahko ogledajo kulturno-etnografski program s krstom mošta ter zabavo z ansamblom Poskočni muzikanti in skupino Dejan Vunjak in Brendijeve barabe, medtem ko stojnice vabijo z mladim vinom in dobrotami okoliških vinogradnikov, turističnih kmetij in gostincev.

📍The biggest outdoor St.Martin’s day celebration in Slovenia is here!🥂 Who’s coming today?👋 #visitMaribor #ifeelsLOVEnia Posted by Visit Maribor on Monday, 11 November 2019

Pod vplivom alkohola nikar za volan!

Policija je sicer v času martinovanj na območju vse Slovenije poostreno nadzirala promet in izvajala poostren nadzor nad psihofizičnim stanjem voznikov. Kot so sporočili, je bolje in ceneje, predvsem pa varneje v primeru odhoda na praznovanje izbrati sredstva javnega prevoza, taksije ali alternativne načine vračanja z zabav.