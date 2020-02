V enem tednu bodo spekli 100 tisoč krofov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V pustnem času so krofi najbolj priljubljena hrana Slovencev. Če pojeste tri, ste pojedli dovolj kalorij za ves dan. Te dni so še posebno zaposleni na Trojanah, kjer pečejo slavne trojanske krofe. Obstaja pa tudi bolj zdrava alternativa, veganska ali brezglutenska različica te slaščice.

Seveda govorimo o mastnih krofih z marmelado, ki jih v najbolj priljubljeni slovenski pekarni krofov na trojanskem klancu v času med debelim četrtkom in pustnim torkom spečejo kar sto tisoč. En trojanski krof pa vas bo obtežil z do 600 kalorijami. Običajnim krofom iz moke in jajc pa se, sicer v manjših številkah, pridružujejo tudi bolj zdrave alternative.

Tudi Madžari radi pojedo slovenski krof

Pust je tu in pred priljubljeno pekarno krofov je že zjutraj živahno, vsak izbira krof z najljubšim nadevom. S pripravo vseh vrst te slaščice imajo na Trojanah vedno polno dela. V pustnem času pričakujejo, da bodo spekli kar sto tisoč krofov.

"Za okrog 100 tisoč krofov porabimo okoli devet ton moke, dve toni marmelade, dve toni in pol rumenjakov, 550 litrov ruma in 250 kilogramov kvasa," je o peki pustnih dobrot povedala Urška Strnad iz Gostinskega podjetja Trojane.

Njihovi krofi pa ne privabljajo samo domačih sladkosnedov, glas se je namreč razširil tudi čez naše meje. "Naši gostje prihajajo od vsepovsod, še posebej pa na pustno soboto, ko nas v velikem številu obiščejo tudi madžarski gostje, ki prihajajo s karnevala iz Benetk," je za oddajo Planet 18 še povedala Strnadova.

Ste kdaj poskusili pirine krofe?

Kot pravijo, so krofi tako priljubljeni, saj jih že 60 let pripravljajo po svojem tradicionalnem receptu. "Te recepture se vsa ta leta držimo in čeprav nas gostje prosijo, da bi začeli izdelovati veganske ali brezglutenske krofe, na žalost o tem ne razmišljamo, ker se držimo tradicije, ki je močno zakoreninjena," je še dejala Strnadova.

Bolj zdrava alternativa vsem poznanim ocvrtim krofom pa so lahko pirini krofi. "Postopek priprave je povsem drugačen. Tudi dlje časa traja, da jih pripravimo, saj se pečejo v pečici več časa," pa je o pirinih krofih povedala Manca Avsec Arnuš iz podjetja Presnica, kjer krofe pečejo izključno v pustnem času.

Ne glede na to, za kakšne krofe se bomo odločili, pa bodo ti prijetno posladkali naš pustni čas.