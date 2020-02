Želite uživati v krofih, a brez odvečnih kilogramov? Preberite, kako!

Po decembrskih pojedinah smo si zdaj malce opomogli, a že za prvim vogalom na nas prežijo slastni krofi, flancati in druge pustne dobrote, ki se jim res ne moremo povsem upreti.

Kako z užitkom preživeti pust, se zabavati in grešiti, ne da bi nas preveč skrbelo, koliko maščobe se nam bo nabralo okrog pasu in bokov? Ob besedi dieta se nam namreč kar naježi koža, saj si ne moremo predstavljati, da bi s svojega jedilnika povsem črtali vse slastne jedi in da bi v nedogled uživali samo pusto hrano.

Ali ste vedeli?

Stalna skrb zaradi odvečnih kilogramov povzroča dodaten stres, zaradi česa se jih še težje znebimo.

Kadar smo zelo nervozni, se še raje tolažimo s hrano.

Uživanje preveč industrijsko predelane hrane lahko povzroča zadrževanje vode v telesu, kar tudi vodi do prevelike teže.

Želja po sladkem, ki se ji ni treba upreti

Smetana, sir, ocvrta hrana in sladice – se tudi vam takoj začnejo cediti sline? Želja po sladki in mastni hrani je največja sovražnica vseh, ki si želijo izgubiti nekaj odvečnih kilogramov. Čeprav se na razumski ravni zavedamo, da v resnici ne potrebujemo določene sladice, pa si včasih res ne moremo pomagati in popustimo.

Znano je, da se skoraj vsak med nami sooča s tovrstnimi izzivi in neverjetno olajšanje boste začutili, ko vam bomo razkrili to novost.

Brez odrekanja na cilj

Ko je naše telo v ravnovesju, se počutimo najbolje. Vendar, ko opazimo, da nam oblačila pretekle sezone niso več prav, ko vedno večkrat občutimo napihnjenost v predelu trebuha ter opazimo zabuhlost obraza, je čas, da sprejmemo nekaj ukrepov. Naj vas pomirimo – brez napornega odrekanja lahko dosežete svoj cilj.

Si želite znebiti napihnjenosti in zabuhlosti, izgubiti nekaj odvečne teže in znižati svoj dnevni vnos kalorij? Potem je vaša prava rešitev zmagovalni paket Fast Slim Duo. Gre za zelo učinkovito kombinacijo prehranskih dopolnil FatEliminator EXTREME in WaterOut EXTREME, ki poskrbita za rezultate, ko potrebujemo samo nekaj dodatne spodbude.

Na zmagovalno stopničko s tem napitkom

Povsem brez slabe vesti si od zdaj naprej lahko privoščite tudi tako pregrešno dobre sladice, kot so krofi, flancati in pustne miške. Vse, kar morate narediti, je, da pol ure po obroku, ki vsebuje preveč maščob, zaužijete neverjetno okusen napitek FatEliminator EXTREME.

Napitek FatEliminator EXTREME poskrbi za takojšnje blokiranje maščob, saj nase veže skoraj tretjino maščob iz obroka in jih spremeni v gel, ki nato po naravni poti zapusti telo z izločanjem. S FatEliminator EXTREME se vam okusni hrani ni treba povsem odpovedati. Napitek WaterOut EXTREME resetira vaš limfni sistem in pomaga odplakniti do 27 % odvečne vode in toksinov iz telesa, zato boste takoj videti vitkejši. Polifenoli, ki jih vsebujeta napitka FatEliminator EXTREME in WaterOut EXTREME v paketu Fast Slim Duo, so močni antioksidanti iz hibiskusa, ki zavirajo nastajanje nove maščobe in spodbujajo izločanje maščob iz jeter. Zaradi tega učinka so uporabniki izgubili 2,5-krat več odvečne teže. Naročite paket Fast Slim Duo zdaj.

Še nekaj trikov, ki jih lahko uvedete, da bodo rezultati še bolj vidni:



Načrtujte obroke. S tem zmanjšate možnost za prekrške.

Zjutraj spijte napitek WaterOut EXTREME.

Uživajte v hrani, v vsakem grižljaju. Pripravljajte si polnovredne in uravnotežene obroke, da dobite dovolj hranljivih snovi.

Izogibajte se pretirani lakoti. Poskušajte jesti redno, vedno pa imejte pri roki kakšen lahek prigrizek.

Če začutite nenadno lakoto in vas mikajo nezdravi prigrizki, poskusite za hip preusmeriti svojo pozornost na nekaj drugega.

Sprostite se. Preveč stresa pri nekaterih povzroča prenajedanje.

Po obilnem obroku si pripravite okusen napitek FatEliminator EXTREME.

Privoščite si dovolj spanja.

Nikoli se lačni ne odpravite po nakupih. S tem se boste izognili impulzivnim nakupom hrane. Kako zvito – v trgovinah je največ predelane prehrane prav na višini oči.

Idealen paket za hitre rezultate Močna kombinacija dveh okusnih napitkov za hujšanje odpravlja odvečno vodo in blokira absorpcijo maščob iz vaših obrokov. Prvi rezultati so vidni že v nekaj dneh. UPORABA: Zjutraj: spijete napitek WaterOut EXTREME. Po obroku: pol ure po obroku spijete napitek FatEliminator EXTREME, in sicer dvakrat dnevno, torej po dveh glavnih obrokih. Naročite paket Fast Slim Duo zdaj.

Prednosti uporabe paketa Fast Slim Duo:

Izgubite do 27 % odvečne vode in toksinov.*

Znebite se napihnjenosti in zabuhlosti.

Blokirajte do 28 % maščobe iz svojih obrokov.*

Izgubite 2,5-krat več teže.*

Znižajte svoj dnevni vnos kalorij.